Reisefestival in Wien: Über Abenteuer, Fotografie und Fernweh

Kanada, Namibia oder Patagonien. Die Veranstaltung „Alles Leinwand“ holt am 22. und 23. Februar die ganze Welt nach Wien.

Gewaltige Gletscher, wilde Flüsse, mystische Wälder, verlassene Bergdörfer. Das Reise-Festival „Alles Leinwand“ findet am Wochenende im alten AKH in Wien statt und wird vermutlich die Reiselust so einiger Besucher wecken.

Auf eine Reise in Europas hohen Norden werden die Fotografen und Filmemacher Petra und Gerhard Zwerger-Schoner mit ihrem Vortrag entführen. Monatelang waren die beiden auf ihrer „rollenden Almhütte“, einem eigens adaptierten Camper, unterwegs. Sie erkundeten Island, Norwegen, Schweden und Finnland, entdeckten unberührte Ecken, trafen auf Elche und Braunbären und lernten beeindruckende Persönlichkeiten kennen. Auf den Weg machten sie sich mit folgender Frage im Gepäck: „Was braucht es, um in unserer hochtechnisierten Gesellschaft wahre Zufriedenheit zu finden?"

Der Seljalandsfoss-Wasserfall in Island. (c) Gerhard Zwerger-Schoner

Der Schweizer Tierfotograf Thomas Sbampato bringt die Wildnis Afrikas nach Wien. Zumindest auf die Leinwand. Er war in der Wüste Namib unterwegs, im Okavangodelta und im tropischen Norden des Caprivistreifens. Er bestaunte die endlose Weite vor und den Sternenhimmel über sich. Über Impressionen und Momente erzählt er am Samstag.

In die mystische Welt des Himalaya tauchte Festival-Mitgründer Pascal Violo ein. Auf der Suche nach dem Glück bereiste er das Königreich Bhutan und umrundete in Tibet den heiligen Berg Kailash. In Ladakh traf er auf den Dalai Lama, in Nepal erreicht er am Basislager des Mount Everest das Dach der Welt. Seine Faszination Himalaya wird er auch den Veranstaltungsbesuchern näherbringen. Neben Vorträgen und Reportagen gibt es Live-Musik und ein internationales kulinarisches Angebot.

Geflüchtete Mönche aus Tibet haben in Ladakh ein neues Zuhause gefunden. Pascal Violo

