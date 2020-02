Uniqa fusioniert zwei Gesellschaften

Uniqa Tower in Wien (Archivbild)

Die Uniqa International wird mit der Uniqa Österreich verschmolzen, die Uniqa Insurance Group bleibt bis auf weiteres bestehen.

Die börsennotierte Uniqa Versicherung vereinfacht ihre Konzernstruktur und fusioniert zwei österreichische Gesellschaften. Die Uniqa International (UI) und die Uniqa Österreich Versicherungen (UAT) werden zusammengelegt, teilte das Unternehmen Mittwochnachmittag mit. Die Uniqa Insurance Group (UIG) bleibe als Holdinggesellschaft bis auf weiteres bestehen.

Im November hatte die Uniqa mitgeteilt, es werde eine Verschmelzung aller drei Gesellschaften geprüft. Das ist nun vom Tisch. Die Uniqa International werde mit der Uniqa Österreich als übernehmender Gesellschaft im Laufe des Jahres 2020 vorbehaltlich der Erlangung aller behördlichen Genehmigungen verschmolzen. Dies hätten Vorstand und Aufsichtsrat der Uniqa heute beschlossen, heißt es in der Mitteilung.

Die Holdinggesellschaft Uniqa Insurance Group AG werde weitere Funktionen und ihre Beteiligungen an bestimmten Servicegesellschaften an die UAT übertragen, vor allem gruppeninterne Dienstleistungen. Das Rückversicherungsgeschäft soll unter Aufgabe der Rückversicherungskonzession an die UAT und/oder die Schweizer Uniqa Re AG, Zürich, übertragen werden.

Durch die beschlossene Umstrukturierung würden die beabsichtigte weitere Vereinfachung und Straffung der Konzernstruktur sowie die Verschlankung der Führungsstruktur erreicht. Es handle sich um den schnellsten, vernünftigsten und wirtschaftlich effizientesten Weg, heißt es aus der Versicherung.

(APA)