Live Briefing

Das „Match Österreich gegen Airbus“ - wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner es nennt - geht in die xte Runde. Während Tanner dafür einen „nationalen Schulterschluss“ fordert und Vizekanzler Werner Kogler den Eurofighter-Hersteller auch international anprangern will (mehr dazu), hat Airbus heute der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Namen genannt. Es handelt sich um jene 14 Zahlungsempfänger, an die im Zuge des Flugzeugverkaufs insgesamt 55 Millionen Euro ergangen sind. Allerdings, betont der Rüstungskonzern, seien die Namen der Staatsanwaltschaft Wien schon seit Jahren bekannt - und um Bestechungen habe es sich sowieso nicht gehandelt (mehr dazu).

Was Sie heute noch wissen sollten

Steuersystem auf Klimakurs. Die "Task Force" der Regierung zur Vorbereitung der "ökosozialen Steuerreform" wird kommende Woche ihre Arbeit aufnehmen. Wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) heute ankündigten, wird ihr erstes Thema eine "Bepreisung von Emissionen" sein. Mehr dazu

Großritannien auf Abschottungskurs. Großbritannien verschärft sein Einwanderungssystem mit einem Punktesystem. Wer in Zukunft als Ausländer in dem Land arbeiten will, muss ausreichende Ausbildung haben, ein verbindliches Jobangebot, ein Einkommen von mindestens 25.600 Pfund im Jahr erwarten dürfen und Englisch sprechen. Mehr dazu [premium]

Kreuzfahrtschiff ohne Kurs. Ein japanischer Experte übt heftige öffentliche Kritik an den Behörden und deren Umgang mit der Coronavirus-Krise an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess". Die Zustände auf dem Schiff seien "völlig chaotisch", berichtete Professor Kentaro Iwata von der Fakultät für Infektionskrankheiten der Universität Kobe. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Verwirrung um ORF-Gebühr. Auf der Informationsseite der ORF-Tochter GIS stehen unter dem Punkt „Was ist zu melden?“ seit kurzem auch die Monitore der - an sich GIS-befreiten - Anbieter Nogis und Kagis. Barbara Steinbrenner klärt auf, wofür man nun wirklich Gebühren zahlen muss. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

„Die EU hat jetzt die Verantwortung, nach den Sternen zu greifen." Experten der Pariser Denkfabrik Institut Montaigne fordern von Europa, eine größere Rolle im Weltraum zu spielen.

Worüber heute diskutiert wird

Schritt zum EU-Staat. Die Einführung einer Plastiksteuer auf EU-Ebene ist ein Tabubruch: Die EU wird damit noch staatsähnlicher. Den Regierungen gehe es wohl nicht um Prinzipien, sondern um den bequemsten Weg, meint Wolfgang Böhm. Mehr dazu

Schotten dicht auf der Insel. Dass die britische Regierung den Zuzug nach Bedarf, Qualifikation und Englischkenntnissen regeln will (siehe oben), ist ihr gutes Recht und ein Gebot der Vernunft, schreibt Thomas Vieregge im Leitartikel. Den Realitätstest müsse das Einwanderungsgesetz aber erst bestehen. Mehr dazu [premium]

Tipp für den Abend

Suppe aus der Teekanne. Im Boxwood im ersten Wiener Bezirk ist Küchenpointillismus bis zum Schluss zu beobachten: Da gibt es Tupfen aus Erdnusscreme zum dünn aufgeschnittenen rosa Kalbsrücken mit Topinamburchips als Vorspeise, solche aus Apfel zu den reizenden knusprig frittierten, zuckerbestäubten Apfelteig­taschen und solche aus grünem Fragezeichen zum Wolfsbarsch. Anna Burghardt hat sich für Sie durch die Speisekarte gegessen. Mehr dazu

Was morgen passiert

Als Motto ihres letzten Wiener Opernballes am Donnerstag hat die scheidende Organisatorin Maria Großbauer die gefährlich-glanzvolle Figur aus der Oper "Die Zauberflöte" ausgewählt. Auch für Staatsoperndirektor Dominique Meyer ist es angesichts seines Wechsels zur Mailänder Scala der letzte Ball.

Kanzler Sebastian Kurz wird in der Staatsoper fehlen: Er nimmt am EU-Budgetgipfel in Brüssel teil.

Bild des Tages

Das „Geisterschiff“ Dennis, ein Frachtschiff, das vor fast eineinhalb Jahren von seiner Besatzung aufgegeben worden war, ist an der irischen Küste gestrandet.

