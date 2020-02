Migranten sollen die Sprache des Gastlandes lernen

Die OECD untersuchte, was EU-Bürger über Integration denken – und was sie von Migranten erwarten. „Soziale Integration“ gilt als besonders wichtig.

Migration ist ein politischer Dauerbrenner – es gibt kaum ein Thema, das die Bürger in Österreich so bewegt. Kann Integration funktionieren? Und was halten Europas Bürger generell von der Zuwanderung? Das hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersucht. 38 Prozent der Menschen in Österreich sehen Migration überwiegend als Problem. Nur 13 Prozent sehen sie überwiegend als Chance.