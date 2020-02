Zahlscheingebühr: Bawag bringt Post vor Gericht

Ende März endet nach 20 Jahren die Zusammenarbeit bei Bankdienstleistungen von Bawag und Post. Die Scheidung erfolgt nicht ohne böses Blut. Und beschäftigt nun auch die Gerichte.

Wien. Porzellanhochzeit. So wird das 20-Jahr-Ehejubiläum genannt. Denn nach 20 Jahren ist eine Beziehung schon sehr wertvoll, aber nach wie vor äußerst zerbrechlich.



Die heimische Post und die Bawag hätten heuer dieses Jubiläum feiern können, schließlich begann ihre Kooperation bei Finanzdienstleistungen im Jahr 2000 durch den Kauf der PSK durch die Bawag. Weil Letztere aber 2017 die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, gibt es stattdessen per Ende März die endgültige Scheidung. Und wie so oft im Leben geht es auch hier nun alles andere als freundlich zu. Ganz im Gegenteil: Die Bawag hat die Post nun sogar vor Gericht gebracht und eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt.