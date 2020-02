Fall Osman Kavala: Machtkampf um ein Gerichtsurteil

Der Freispruch und die erneute U-Haft des Unternehmers und Mäzens Osman Kavala wurden in der Türkei mit Interesse verfolgt.

Der überraschende Freispruch und die erneute Verhaftung des Intellektuellen Kavala zeigen: Die Rivalitäten im Führungsapparat um Erdoğan werden zunehmend härter ausgetragen.

Istanbul. Eigentlich sollte der Kulturförderer und Intellektuelle Osman Kavala am Mittwoch den ersten Tag in Freiheit nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft genießen. Stattdessen wurde er im Hauptquartier der türkischen Polizei als Terrorverdächtiger befragt. Nur wenige Stunden nach seinem Freispruch am Dienstag war Kavala wegen anderer Vorwürfe wieder festgenommen worden.