Auch beim Sport in der Gruppe bleibt man mit der Herausforderung ganz allein. Oder doch nicht?

Es war keine bewusste Entscheidung. Denn die hätte ich so nie getroffen, mich natürlich nicht gegen Gesell- und Gemeinschaft entschieden. Und doch ist genau das passiert. Ich bin schon in meinen Jugendjahren zur sportlichen Einzelkämpferin geworden. Habe lieber als in der Volley-, Basketball- oder Fußballmannschaft zu spielen allein meine Runden auf der Laufbahn gedreht.

Insofern ist der Schritt, mich in einen Crossfitkurs einzuschreiben und in der Gruppe zu trainieren, ein großer gewesen. Einzelkämpferin kann und muss man aber auch in der Gruppe sein. Denn im Training kämpft jeder ohnehin mit sich selbst – dem eigenen Körper, den Gedanken. Nur so bringt man sich dazu, noch etwas schneller zu laufen, kräftiger in die Pedale zu treten, höher zu springen oder mehr Gewicht zu stemmen. Da hilft die Gruppe ringsum nur wenig. Wobei der seltene Blick auf die Trainingspartner zugegebenermaßen dann doch motivieren kann, noch ein bisschen mehr aus sich herauszuholen, jetzt, wo es die anderen noch besser zu machen scheinen. Die Wissenschaft hat dafür natürlich einen Begriff parat. Es wird auch im Sport vom Köhler-Effekt geredet. Damit wird der Umstand, dass sich Mitglieder einer Gruppe mehr anstrengen als sie das individuell täten, beschrieben. Wobei es hier, zumindest meiner Trainingserfahrung nach, weniger um ein Kräftemessen untereinander als um das Verschieben der eigenen Grenzen geht.

Ich habe diesen Einzelkampf in der Gruppe mittlerweile lieb gewonnen. Immerhin hat man in Turnhalle und Kabine Leidens- und Euphoriepartner, um über den schweren Muskelkater, die tollen Fortschritte und die Genugtuung nach dem Training zu sprechen. Allerdings möchte man hier in der Gruppe nicht jedem begegnen. Vor allem Berufliches und Sportliches sollte man trennen. Statt eines Trainings mit beruflichen Kontakten würde ich mich doch bewusst für eine einsame Laufrunde entscheiden.

