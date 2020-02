Absagen, Verschiebungen, Einreisesperren

China schickt keine Vertreter zu einem G20-Treffen, Russland lässt keine Chinesen mehr ins Land.

Peking/Moskau. China schottet sich wegen der Corona-Epidemie weiter ab – und wird von der Außenwelt abgeschottet. Am Mittwoch meldeten Insider, dass China keine Vertreter des Finanzministeriums und der Zentralbank zu einem Treffen der G20 in Saudiarabien entsenden werde. Russland verhängte aus Sorge vor einer Einschleppung des Virus eine vorübergehende Einreisesperre für chinesische Staatsbürger. In Japan durften gestern die ersten Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Diamond Princess“ nach zweiwöchiger Quarantäne von Bord gehen.

Die chinesischen Behörden meldeten am Mittwoch erneut, dass die Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der an der neuartigen Lungenkrankheit Verstorbenen zurückgingen. Demnach waren gestern 74.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und mehr als 2000 Erkrankte gestorben. Experten gehen freilich von einer um ein Vielfaches höheren Dunkelziffer aus. Unter den Ärzten und Pflegern soll es 3000 Infizierte geben, mehr als doppelt so viele wie bisher bekannt gegeben.

Expertenteam meidet Hubei

Ein Team von chinesischen Experten und Fachleuten der Weltgesundheitsorganisation führt derzeit in mehreren Provinzen der Volksrepublik Untersuchungen zu der Corona-Epidemie durch. Interessant ist dabei allerdings, dass es die am schwersten betroffene Provinz Hubei, wo die Epidemie ihren Ausgang nahm, und wo es die meisten Erkrankten gibt, nicht besucht. Gründe dafür wurden keine genannt.

Kommende Woche soll mitgeteilt werden, ob der für den 5. März geplante Beginn der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses mit seinen rund 3000 Delegierten wegen der Gesundheitskrise verschoben wird. Inzwischen wurden bereits mehrere Konferenzen und Messen wegen der Epidemie abgesagt, unter anderem die internationale Automesse in Peking.

Beispiellos nannten russische Medien die ab heute, Donnerstag, geltende Einreisesperre für chinesische Staatsbürger. Die Sperre gilt für alle Chinesen, die zum Arbeiten oder für touristische oder Studienzwecke nach Russland wollen. 2019 reisten 2,3 Millionen Chinesen nach Russland. Vor allem im Fernen Osten Russland, wo viele chinesische Grenzgänger im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft arbeiten, könnten Arbeitskräfte knapp werden. Offiziell ist bisher in Russland keine akute Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Nur auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“, das in Japan ankert, soll sich ein russisches Ehepaar angesteckt haben.

Am Mittwoch durften die ersten Passagiere der „Diamond Princess“ an Land gehen, die Ausschiffung der 3700 Menschen an Bord soll mindestens drei Tage dauern. Von den 3700 Reisenden und Crewmitgliedern wurden 621 Infektionen mit dem neuen Virus nachgewiesen. Ausgegangen war die Infizierung von einem 80jährigen Touristen aus Hongkong.

Auf ihre Heimreise warten müssen hingegen weiter die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“, das in Kambodscha ankert. Mehrere Länder weigern sich, die Passagiere dieses Schiffes über ihr Territorium die Heimreise antreten zu lassen, obwohl alle 781 in Kambodscha verbliebenen Reisenden negativ getestet worden sein sollen. (DPA, Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2020)