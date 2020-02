Schallenberg stimmt sich vor Iran-Reise mit Berlin ab

Österreichs Außenminister auf Antrittsbesuch bei Amtskollege Heiko Maas (SPD). Das größte Konfliktthema war vom Tisch.

Berlin. Die politischen Gespräche in Cafés und Hinterzimmern in Berlin kreisen in diesen Tagen um die Führungskrise im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale. Doch auch jenseits der Parteipolitik herrscht kein Mangel an Konflikten. Von der Abwicklung des Brexit über den Bürgerkrieg in Libyen bis zum Atomstreit mit dem Iran: Die düstere Großwetterlage bot Außenminister Alexander Schallenberg und seinem gastgebenden Amtskollegen, Heiko Maas (SPD) am Mittwoch reichlich Gesprächsstoff.

Es war Schallenbergs Antrittsbesuch bei Maas. Aber vorstellen mussten sich die beiden einander nicht. Die Atmosphäre ist freundlich. „Alexander“ und „Heiko“ duzen sich. Erst am Montag hatten sie in Brüssel mit- und gegeneinander über eine Mission zur Durchsetzung des UN-Waffenembargos in Libyen verhandelt, das nur auf dem Papier existiert. Anders als Berlin lehnte Österreich eine auch maritime Operation zunächst ab. Man wollte keine Wiederbelebung der Mission „Sophia“, weil man in Wien meint, das würde Schlepper anziehen. Schallenberg stimmte dann doch einer Operation auch zu Wasser zu, die östlich der gängigen Schlepperrouten stattfinden, einen neuen Namen (nicht mehr „Sophia“) und ein anderes Mandat erhalten soll. Schallenberg insistierte dabei auf eine „Notbremse“, falls die Mission illegale Migranten anziehen sollte. Maas soll das erst abgelehnt, dann aber eingelenkt haben. Noch sind zwar viele Fragen offen, wie Maas am Mittwoch sagt. Aber er und Schallenberg loben den Grundsatz-Kompromiss.

Ein Konflikt ist also vom Tisch, ein zweiter schwelt weiter. „Nähe bringt manchmal auch Reibungsflächen“, sagt Schallenberg und macht dann den Transitstreit zwischen Tirol und Bayern zum Thema.

Man sitzt aber im selben Boot, wenn es um das EU-Budget geht oder um den Konflikt mit Teheran. Das Atomabkommen mit dem Iran wurde in Wien geschlossen. Deutschland zählt zu dessen Unterzeichnern. Beides verpflichtet. Schallenberg reist am Samstag nach Teheran, um Bemühungen der EU zu flankieren, die von dem Wiener Abkommen retten will, was noch zu retten ist. Maas sagt dazu einen Stehsatz der Diplomatie: Man brauche den Dialog.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2020)