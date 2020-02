Die Steuerberatung wird digital

Steuerreform und Modernisierung der Steuerverwaltung sind erfreulich – der hohe Beratungsaufwand wird aber trotz den Segnungen der Digitalisierung nicht sinken.

Die Entlastung kommt: Vier Milliarden Euro sollen sich Österreichs Steuerzahler ab dem kommenden Jahr ersparen. Nicht nur Steuerzahler freuen sich – sondern auch Österreichs Steuerexperten, denn die Reform des Einkommensteuergesetzes war dringend notwendig. „Die Komplexität des Steuerrechts hat inzwischen ein Ausmaß angenommen, das selbst Experten für schädlich halten“, meint Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW).

Nicht nur die Senkung der Einkommensteuer sowie die Ökologisierung des Steuersystems sollen Steuerzahler wie Beamte entlasten – sondern auch das Vorhaben des Finanzministers, die Verwaltung zu modernisieren: Die österreichische Finanzverwaltung wird ab Juli auf neue Beine gestellt. An Stelle der bisher 40 Finanzämter sollen ab dem Sommer zwei Abgabenbehörden mit bundesweiter Zuständigkeit treten – das „Finanzamt Österreich“ sowie das „Finanzamt für Großbetriebe“.

Das Ziel der Zentralisierung der Finanzverwaltung ist die Bündelung der Kompetenzen, die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten sowie die Erhöhung der fachlichen Qualität. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber erst der Anfang, sagt Kirstin Krippner, Expertin der Kanzlei KPMG: „Die Digitalisierung ist aktuell die größte Herausforderung für uns Steuerberater. Zum einen können wir unsere Kunden unterstützen, ihre internen steuerrelevanten Prozesse effizienter, automatisierter und in der Steuerermittlung nachvollziehbarer zu gestalten. Zum anderen ist die Modernisierung der Steuerverwaltung in Form einer effizienten elektronischen Abgabenerhebung ein wichtiges Ziel der Regierung. Wir wollen unsere Kunden fit für den digitalen Austausch und die digitale Prüfung der Daten machen.“

Die Arbeit der Steuerexperten wird trotz der Reformen nicht ausgehen, zumal sich der Steuerberatungsberuf dramatisch verändern wird, meint Alberto Sanz de Lama, CEO LexisNexis: Das Unternehmen vollzieht genau aus diesem Grund den Wandel vom Fachverlag mit angeschlossener Wissensplattform zum integrierten digitalen Informationsdienstleister, sagt Sanz de Lama. LexisNexis wird zur ersten Adresse für intelligente Lösungen für die Rechts-, Steuer- und Wirtschaftspraxis sowie die Ausbildung. „Als Anbieter intelligenter Rechtsinformation sehen wir es als unsere Aufgabe, Orientierung zu geben. Gerade bei der Digitalisierung ist es wichtig, nicht auf den falschen Zug aufzuspringen oder den richtigen zu verpassen. Denn, wenn man die Änderungs- und Informationsflut zähmt und unter Kontrolle hat, kann man das auch als Wettbewerbsvorteil begreifen.“

LexisNexis gehört seit jeher zu den erklärten Unterstützern des Wettbewerbs „Steuerberater des Jahres“ – für Sanz de Lama eine naheliegende Entscheidung: „Informationsdienstleister, Steuerberater und Behörden müssen alle an einem Strang ziehen, um die Zukunft verantwortungsvoll mitzugestalten und einen qualitativ hochwertigen Zugang zur Steuerberatung zu sichern. Vernetzung und Austausch sind dabei ein wichtiger Schritt eines gemeinsamen Weges, wo wir auch unseren Beitrag leisten wollen.“

Auch interessierte „Presse“-Leserinnen und Leser können die Zukunft der Steuerberatung aktiv mitgestalten: In diesem Jahr suchen „Die Presse“ und die IFA AG bereits zum sechsten Mal in Folge Österreichs beste Steuerberater. Noch bis einschließlich 31. März haben Unternehmer die Möglichkeit, die Experten ihres Vertrauens auf der eigens eingerichteten Website in sieben Fachkategorien zu nominieren sowie die „Allrounder regional“ pro Bundesland zu küren. Wie bisher können neben dem „Allrounder regional“ in jeder Fachkategorie bis zu drei Fachexperten oder Kanzleien genannt werden. Mehrere Mitarbeiter derselben Kanzlei oder bisherige Preisträger des Wettbewerbs können ebenfalls nominiert werden – und die Unternehmer entscheiden, in welchen der insgesamt acht Kategorien sie die Experten ihrer Wahl ins Rennen um den „Abakus“ schicken.

Onlinenominierung unter:

steuerberateraward.ifa.at

IMPRESSUM Der Wettbewerb „Steuerberater des Jahres“ wird von der „Presse“ gemeinsam mit der IFA AG veranstaltet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2020)