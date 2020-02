In Kabul erklären sich zwei zum Sieger

Afghanistan droht ein langwieriger Streit über Ausgang der Präsidentenwahl.

Kabul. Es kam wie erwartet: Amtsinhaber Ashraf Ghani ist von der unabhängigen Wahlkommission zum Sieger der Präsidentenwahl vom 28. September erklärt worden, sein Hauptkonkurrent Abdullah Abdullah aber will das Ergebnis nicht anerkennen und hat die Bildung einer Gegenregierung in Aussicht gestellt. Das könnte erneut einen langwierigen Streit auslösen, der die Innenpolitik zu einem schwierigen Zeitpunkt lähmt, da die USA und die radikalislamischen Taliban sich auf Bedingungen für einen amerikanischen Truppenabzug geeinigt haben.

Das Endergebnis fiel mit 50,64 Prozent für Ghani ziemlich knapp aus; Abdullah erreichte 39,52 der abgegebenen rund 1,8 Millionen Stimmen. Abdullah fordert seit Monaten eine Überprüfung von 300.000 Stimmen, die seiner Meinung nach ungültig sind. „Das Wahlergebnis ist das Resultat von Betrügereien, eines Putsches gegen die Demokratie und ein Betrug am Volkswillen. Wir erachten dieses Ergebnis als ungesetzlich“, schimpfte Abdullah.

Er bekam Rückendeckung vom Kriegsfürsten Abdul Rashid Dostum, der im Norden des Landes eine große Anhängerschaft hat, die er auch militärisch mobilisieren kann. Dostum forderte seine Leute auf, auf die Straße zu gehen und Abdullahs Wahlsieg zu feiern.

Einige Beobachter warnen, dass es in der aufgeheizten Atmosphäre zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen den Anhängern Ghanis und jenen Abdullahs kommen könnte. Andere sind der Meinung, dass sich der Wirbel wieder legen werde, weil eine Gegenregierung Abdullahs weder im In- noch im Ausland Unterstützung finden werde. Die Taliban erkennen das Wahlergebnis nicht an. Es habe keinerlei Legitimität und die Wahl sei unter dem Schirm einer ausländischen Besetzung durchgeführt worden. (bloomberg, DPA)

