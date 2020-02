Durchbruch im Fall Olof Palme nach 34 Jahren

Der damalige Ministerpräsident Olof Palme wurde 1986 nach einem Kinobesuch in Stockholm erschossen.

Stockholm. Bis heute gilt der Mord an Schwedens sozialdemokratischem Ministerpräsidenten Olof Palme im Jahr 1986 als nationales Trauma Schwedens. Wie eine Bombe schlug daher eine Ankündigung des Chef-Anklägers Krister Petersson ein: „Ich bin zuversichtlich, dass wir im ersten Halbjahr präsentieren können, was passiert ist und wer für den Mord verantwortlich ist“, sagte er im TV.

Seit 34 Jahren ermittelt die Palme-Mordgruppe erfolglos. Doch inden kommenden Monaten soll entweder ein noch lebender Täter angeklagt oder ein bereits verstorbener Täter namentlich genannt werden, zusammen mit allen Beweisen, die ihn und möglicherweise Hintergrundpersonen belasten. Letzteres wäre rechtsstaatlich ungewöhnlich. Aber der Fall Palme hat eine solche Relevanz für Schweden, dass eine reine Niederlegung ohne Erklärung nicht akzeptiert werden würde.

Täter vermutlich tot

Bis heute wird die Debatte um den Palme-Mord leidenschaftlich geführt. Viele Schweden erinnern sich an den Tag, als Palme starb. „Ich war ein Kind, weiß aber noch genau, wir saßen auf dem Sofa. Der Fernseher lief. Meine Eltern weinten“, erzählt etwa Helena Westermark (44) der „Presse“. Olof Palme war am 28. Februar 1986 mit seiner Frau Lisbeth ohne Polizeischutz im Kino am zentralen Sveavägen in Stockholm. Auf dem Heimweg fiel der tödliche Schuss.

Die politisch harmlose Theorie, wonach ein 2004 verstorbener drogenabhängiger Kleinkrimineller den Ministerpräsidenten zufällig erschoss, gilt als widerlegt. Der schwedische Star-Kriminologe Leif Persson, glaubt, dass es sich um mehrere Täter handelt, die genaue Informationen über Palmes Pläne an jenem Abend hatten, und dass diese Täter bereits tot sind. Vermutlich habe die Polizei endlich die Mordwaffe gefunden, so Persson: „Wenn man so was ankündigt, muss man wasserdichte Beweise haben.“

Dieser Tage ist zudem ein Buch zum Palme-Mord vom altgedienten TV-Journalisten Lars Borgnäs (72) erschienen. Demnach soll die für Personenschutz verantwortliche Geheimpolizei Säpo, die von Rechtsradikalen durchsetzt war, in den Mord verwickelt gewesen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2020)