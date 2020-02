Ein unauffälliger Held beim Lask

Reinhold Ranftl überzeugt als Stammkraft und hat einen EM-Traum.

Alkmaar. Als Tabellenführer ist der Lask zum AZ Alkmaar angereist, im Sechzehntelfinalhinspiel der Europa League soll heute (21 Uhr, live, Dazn) die Europacup-Geschichte weitergeschrieben werden. Das Kollektiv ist der große Trumpf der Mannschaft von Valérien Ismaël, und dieses Credo lebt Reinhold Ranftl vor. Unermüdlich in der Abwehrarbeit, demonstrierte er mit sechs Toren und neun Assists auch seine offensiven Qualitäten. Das Performance-Tool der Uefa weist den 28-Jährigen gar als leistungsstärksten heimischen Profi (Liga und Europacup) aus. Als 90. führt Ranftl nicht nur das Ranking der in der Europa League vertretenen Bundesligisten vor seinem Lask-Kollegen Gernot Trauner und Michael Liendl (WAC) an, sondern auch jenes inklusive ÖFB-Legionäre – in diesem belegt Xaver Schlager (Wolfsburg) Platz drei.

Ranftl hatte keinen leichten Karrierestart: Bei Sturm Graz einst aussortiert, stieg er mit Wr. Neustadt aus der Bundesliga ab. Oliver Glasner erkannte das Potenzial, lotste ihn 2015 zum damals noch zweitklassigen Lask. Seither trägt er – zumeist im Vollsprint – seinen Anteil zum schwarz-weißen Erfolg bei. „Im Nachhinein war das der perfekte Schritt für mich, ich habe mich in so viele Richtungen weiterentwickelt“, blickte er zurück. Anfang Oktober verlängerte Ranftl seinen Vertrag bis 2023, denn aus seiner Sicht setzt Ismaël den von Glasner eingeschlagenen Weg optimal fort. Die wichtigste Erkenntnis: „Wir wissen, wo unsere Stärken liegen, was wir abrufen müssen auf dem Platz, und wenn wir das mit 100 Prozent machen, wird es für jeden Gegner wirklich schwer.“ Das soll heute Abend Alkmaar zu spüren bekommen.

Ein persönliches Highlight hat Ranftl im November erlebt, als er in der EM-Qualifikation gegen Lettland sein Debüt im Nationalteam gab. Das Ergebnis (0:1) fiel zwar nicht nach Wunsch aus, die Erfahrung aber machte Lust auf mehr. Ranftl weiß, dass er für die Chance auf ein Ticket zur EM-Endrunde 2020 Woche für Woche Leistung zeigen muss. Insofern käme der Aufstieg in der Europa League als Zusatzbühne im Sinn der Eigenwerbung gerade recht. (swi)

