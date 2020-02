Tore ohne Schnörkel

Erling Haaland funktioniert im Dortmund-Sturm, Neymar bei Paris St. Germain nicht.

Dortmund. Das Duell zwischen Shootingstar und teuerstem Fußballer der Welt war ein eindeutiges: Erling Haaland traf zweimal, Neymar einmal, Dortmund besiegte im Achtelfinalhinspiel der Champions League Paris St. Germain 2:1. „Er ist ein Tier“, schwärmte PSG-Trainer Thomas Tuchel über den Ex-Salzburger, der mit zehn CL-Treffern die Schützenliste gleichauf mit Robert Lewandowski anführt.

Nun firmieren Haaland und Neymar beide als Stürmer, sie könnten es aber nicht unterschiedlicher auslegen. Der Norweger lebt an vorderster Spitze von Tempo und Torinstinkt, Brasiliens Superstar kommt überraschend mit Haken und Übersteigern aus der Etappe. Im richtigen Setting sind beide zu Großem fähig, am Dienstagabend aber fand nur Haaland ein solches bei Dortmund. Der Norweger weiß, wo er zu stehen hat und wurde auch gefunden – mit acht Ballkontakten im Strafraum hatte er mehr als seine Offensivkollegen Sancho und Hazard zusammen. Aus einem Viertel davon (zwei seiner vier Schüsse) gelang ein Tor. „Das sind die Nächte, für die du lebst“, sagte der 19-Jährige, der als „Man of the Match“ geehrt wurde.

Neymar brauchte für seinen Treffer sechs Versuche. Drei erfolgreichen Dribblings des Brasilianers standen mit 31 Ballverlusten die meisten (auf BVB-Seite Jadon Sancho 24) gegenüber. „Es ist schwer, wenn du vier Partien nicht spielst“, kritisierte Neymar die Pause wegen einer Rippenblessur. „Ich wollte spielen, aber der Klub war ängstlich.“ Für PSG-Trainer Tuchel geht es im Rückspiel am 11. März um den Job. „Wenn das Ergebnis nicht stimmt, kann man sagen, dass die Taktik ein Fehler war.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2020)