Großspenden an die FPÖ aufgetaucht

An FPÖ-nahe Vereine dürften große Summen geflossen sein, etwa rund eine halbe Million Euro über Firmen der Familie Turnauer. Auch die Steyr Arms GmbH soll gespendet haben.

FPÖ-nahe Vereine haben offenbar bisher nicht bekannte Spenden in beträchtlicher Höhe erhalten. Wie „Der Standard“ am Mittwochabend berichtete, überwies die Ilag Vermögensverwaltung, eine Firma der Industriellenfamilie Turnauer, über Jahre gerechnet 475.000 Euro an Vereine, die der FPÖ nahestehen. 75.000 Euro kamen vom Waffenhersteller Steyr Arms GmbH.

Die FPÖ-nahen Vereine waren im Zuge der Ibiza-Affäre in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten. Heinz-Christian Strache hatte auf der Videoaufzeichnung gesagt, dass man Parteispenden über Vereine am Rechnungshof vorbeischleusen könne. Tatsächlich waren in der Folge etliche Vereine mit FPÖ-Funktionären in Spitzenfunktionen gefunden worden, die zwar Spenden lukrierten, aber keine erkennbaren Aktivitäten nach außen entfalteten. Vertreter dieser Vereine beteuern, dass es über sie keine Geldflüsse an die FPÖ gegeben habe.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersuchte daraufhin etwaige Verbindungen zu FPÖ-nahen Vereinen - wie etwa „Austria Motion“, „Wirtschaft für Österreich“, „Wir für H.C. Strache“, das Institut für Wirtschaftspolitik, „Reformen – Zukunft – Österreich“ sowie „Patria Austria“.

„Der Standard“ berichtete weiter von weiteren „Aufklärungsarbeiten“ der Ermittler nach er Ibiza-Affäre, die im Mai 2019 die türkis-blaue Regierung gesprengt hatte und die Ära Strache in der FPÖ beendete. Etwa müssten in Chats erwähnte Beträge noch zugeordnet werden. So habe beispielsweise der Tiroler FPÖ-Obmann, Markus Abwerzger, 2019 an Strache geschrieben, dass die Industriellenvereinigung (IV) keine „versteckten“ Zahlungen an einen Verein tätigen wolle. Der Tiroler IV-Geschäftsführer, Eugen Stark, bestätigte ein Gespräch mit der FPÖ über Spenden - man habe aber davon abgesehen, da nur offizielle Zuwendungen möglich seien. Abwerzger wird vom „Standard“ mit der Aussage zitiert, dass er die Spende einem „Charity-Verein“ habe geben wollen. Von einem Vereinsnetzwerk habe er erst „nach Ibiza“ erfahren.

>> zum Bericht des „Standard“[Q7Y4P]

