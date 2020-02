Anwalt: Trump bot Wikileaks-Gründer Assange Straffreiheit an

Julian Assage sitzt nach wie vor in Haft.

Eine Sprecherin der US-Regierung streitet ab, dass Trump von Assange eine Erklärung über vertrauliche Dokumente verlangt hat.

US-Präsident Donald Trump soll Wikileaks-Gründer Julian Assange nach Angaben seines Anwalts Straffreiheit angeboten haben. Assanges Verteidiger Edward Fitzgerald stützte seine Angaben am Mittwoch bei einer Anhörung über das Auslieferungsbegehren der USA vor einem Londoner Gericht auf den ehemaligen US-Kongressabgeordneten Dana Rohrbacher.

Demnach soll Rohrbacher in einer Zeugenaussage erklärt haben,

Trump habe im Gegenzug für Straffreiheit von Assange die Erklärung

verlangt, die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente der

Demokratischen Partei im Präsidentschaftswahlkampf 2016 stünden in

keinem Zusammenhang mit Russland. Rohrbacher habe bei einem Besuch Assanges 2017 erklärt, er sei im Auftrag des US-Präsidenten

unterwegs, sagte Fitzgerald weiter. Eine Sprecherin der US-Regierung

wies diese Darstellung als Lüge zurück.

Wahlmanipulation abgestritten

Die 2016 von Wikileaks veröffentlichten Dokumente dominierten

zeitweise den Präsidentschaftswahlkampf, in dem sich der

Republikaner Trump gegen die Demokratin Hillary Clinton durchsetzte.

Vermutet wurde, dass hinter den Indiskretionen Russland stand.

Demnach soll die Regierung in Moskau eine Interesse daran gehabt

haben, dass Trump als Sieger aus der Wahl hervorging. Sowohl Trump

als auch die russische Regierung haben den Vorwurf einer

Manipulation der Wahl zurückgewiesen.

Die USA werfen Assange die Gefährdung der nationalen Sicherheit

wegen der Veröffentlichung vertraulicher Unterlagen vor und fordern

seine Auslieferung. Der Australier flüchtete sich für sieben Jahre

in die Londoner Botschaft Ekuadors, aus der er vergangenen April

hinausgeworfen wurde. Seitdem sitzt er in Großbritannien in Haft.

(APA)