Live Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Elf Tote nach Schüssen in Deutschland: Im deutschen Ort Hanau kam es zu Bluttaten. Der mutmaßliche Täter ist "mit hoher Wahrscheinlichkeit" tot. Zu den Hintergründen liegen "noch keine gesicherten Erkenntnisse vor". Mehr dazu

FPÖ-nahe Vereine erhielten Großspenden: Es dürften große Summen geflossen sein - etwa rund eine halbe Million Euro über Firmen der Familie Turnauer. Auch die Steyr Arms GmbH soll gespendet haben. Mehr dazu

Opernball mit zwei Abschieden: Die scheidende Opernball-Organisatorin Maria Großbauer hat ihren letzten Ball unter das Motto "Alles Oper" gestellt. Auch für Dominique Meyer ist es der letzte Opernball in seiner Funktion als Staatsoperndirektor.

Morgenglosse: Der EU-Haushalt wird zum Lackmustest für den Bundeskanzler, meint Oliver Grimm: will er Österreich näher an Nordeuropas liberale Sparmeister rücken - oder an die autoritär geneigten Subventionsempfänger im Osten? Mehr dazu