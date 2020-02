„Der Sohn“: Entgleitende Kindheit

Florian Zellers viel gelobtes Drama „Der Sohn“ kommt endlich nach Österreich – in die Kammerspiele. Regie führt Stephanie Mohr.

Er ist einer der erfolgreichsten Gegenwartsautoren: Der Franzose Florian Zeller, 40 Jahre alt, schaut mit der Lupe auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und widmet sich Themen, die den Nerv der Zeit treffen. In „Der Vater“ – der heuer als Film in Zellers Regie beim Sundance Festival in Utah gefeiert wurde – geht es um den Umgang mit dem an Alzheimer erkrankten Patriarchen. „Die Mutter“ handelt von einer Frau, die alles für ihre Familie getan hat – nun sind die Kinder erwachsen, der Mann distanziert sich von ihr und sie muss lernen, mit der Einsamkeit zurechtzukommen. „Der Sohn“, 2018 in Paris uraufgeführt, ist der Abschluss seiner Familientrilogie. Es geht um den 17-jährigen Nicolas, dem plötzlich alles zu viel wird: Erwachsenwerden, das Abschlussjahr im Gymnasium, die Trennung der Eltern, die neue Familie des Vaters. Er schwänzt die Schule und wird aggressiv. Schließlich zieht er von der überforderten Mutter zum Vater – was die Lage aber nur kurzfristig entspannt. Zu viel möchte Stephanie Mohr, die das Stück für die Kammerspiele inszeniert, gar nicht verraten. „Ich habe ,Der Sohn‘ in London gesehen, er war dort sehr erfolgreich und wurde als bestes Stück der letzten Dekade gefeiert“, erzählt Mohr. In den Kammerspielen waren schon zwei Zeller-Stücke zu sehen: „Vater“ mit Erwin Steinhauer in der Titelrolle und „Die Kehrseite der Medaille“ (Regie: Alexandra Liedtke). Nun auch den „Sohn“ auf die Bühne zu bringen war also naheliegend und für Mohr auch wegen des Frankreich-Konnexes erfreulich. „Ich bin teilweise in Paris aufgewachsen, einen französischen Autor zu inszenieren weckt in mir Heimatgefühle. Ich habe das Stück auch in Originalsprache gelesen.“



Ist das noch normale Pubertät? Wobei das Stück ein Kammerspiel ist, das überall stattfinden könnte. „Es geht um die Entfremdung eines Teenagers. Ist das noch normale Pubertät oder geht das darüber hinaus? Und wie geht man damit um? Alle wollen das Beste für den Sohn – die Mutter, der Vater, die Stiefmutter, doch das hilft ihm nicht. Zeller schaut psychologisch genau und klug auf diese zwischenmenschlichen Beziehungen,“ sagt die Regisseurin.