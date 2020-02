Das neue Format will Österreich analysieren und setzt dabei auf zahlreiche prominente Stimmen. So schlüpft Christoph Grissemann in die Rolle von Heinz Fischer.

Hanno Settele bereist wieder das Land: Nachdem er vor eineinhalb Jahren als "Kurier des Kaisers" für den ORF unterwegs war, spürt er nun (wieder) der österreichischen Identität nach. In "Auf zum Mars!" übersiedelt der Journalist und Moderator ab 27. Februar eine ganze Nation auf den roten Planeten.

"Es geht um die Frage: Wie können wir Österreich da oben abbilden?", erklärte Settele bei der Präsentation des fünfteiligen "Dok 1"-Formats. "Von den physikalischen Gegebenheiten haben wir uns dabei nicht irritieren lassen." Für die satirische Rahmenhandlung der Infotainmentreihe schlüpft Kabarettist Christoph Grissemann in die Rolle von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, der von der UNO damit beauftragt wird, Österreich Mars-fit zu machen. Und wer wäre für diese Herausforderung besser geeignet als Settele?

„Information mit einer neuen Erzählperspektive aufladen"

Um das Leben am Mars einigermaßen erträglich zu machen, muss es natürlich auch um Wesentliches gehen wie die Wasserversorgung, die Verwaltung oder das leibliche Wohl. "Auf zum Mars!" soll aber über Schnitzel und Co hinaus aufschlussreich sein. "Wir wollen Information mit einer neuen Erzählperspektive aufladen", so ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer. "Was sind die Sachen, die uns beschäftigen? Wer sind wir und was macht uns aus?" Dafür hat man gemeinsam mit dem SORA-Institut auch eine repräsentative Umfrage durchgeführt, deren Ergebnisse Eingang in die Sendung finden.

So wurde etwa gefragt, wie man sich die Sonntage am Mars vorstellt (Kirchbesuch oder doch zum Fußballplatz?), ob man dort das Stadt- oder Landleben bevorzugen würde oder wie es mit den Kunstvorlieben so aussieht. Und während sich Settele in einer kleinen Gondel zu den winterlichen-verschneiten Stauseen in Kaprun begibt oder die neue rot-weiß-rote Mars-Fahne fachmännisch erzeugen lässt, geben auch etliche Promis ihren Senf zu den unterschiedlichen Themen ab. Astronaut Franz Viehböck kommt dabei ebenso zu Wort wie Schauspielerin Katharina Straßer, Dompfarrer Toni Faber oder Schriftstellerin Vea Kaiser.

Produzent Lukas Sturm bezeichnete "Formate, die gescheit sind, aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit haben", zwar als "Quadratur des Kreises", dennoch habe man sich genau dem verschrieben. "Außerdem ging es für uns darum: Wie können wir Hanno noch einmal neu erzählen?" Im Unterschied zum "Kurier des Kaisers" stehe diesmal keine Konkurrenzsituation im Vordergrund. "Es ist eine Weiterentwicklung, von den Bundesländern hin zu einer gesamtösterreichischen Frage." Diese wird ab 27. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ORF 1 erörtert.

