Mustique: Ein Eiland, das in Geld schwimmt

Am Anfang waren Moskitos. Ab den Sechzigern rückten Royals an und der Geldadel nach. Um ein Haus auf Mustique zu kaufen, muss man dazupassen.

Wo der Atlantik sich mit dem Karibischen Meer trifft und unzählige Inseln eine Kette zwischen Puerto Rico und Venezuela bilden, liegt die eine, die mystische, die exklusivste von allen: Mustique. Hätte sie Fishy oder Rubbleheap geheißen, ihr Mysterium wäre vielleicht für immer verborgen geblieben zwischen all den anderen, zwischen Barbados, Grenada und Trinidad. Aber Mustique! Dabei hat der Name gar nichts Mystisches – er bedeutet Moskito. „Was willst du bloß mit dieser moskitoverseuchten Insel?“, wurde Colin Tennant gefragt, später Lord Glenconner, Earl of Leicester, der sich im Vorbeisegeln in diese Insel verliebt und sie spontan zu besitzen beschlossen hatte. Vielleicht hatte ihn gerade das Entsetzen seiner Umgebung angestachelt, jedenfalls erwarb er das ziemlich öde Eiland 1958 für 45.000 £, ohne es betreten zu haben. Damit besaß er auch Milliarden Moskitos und eine heruntergekommene Baumwollplantage, von ein paar Bewohnern betrieben. Die Insel war damals bereits seit fünf Jahren auf dem Markt und nicht anzubringen, kein Wunder: Völlig abgelegen, gab es dort weder Süßwasser noch Strom. Aber solche Kleinigkeiten schreckten einen Colin Tennant nicht ab.