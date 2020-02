CA Immo erwartet 2019 über 450 Mio. Euro Ergebnis aus Immo-Bewertung

Wert des Immobilienportfolios liegt per Jahresende 2019 bei 5,2 Mrd. Euro.

Die börsennotierte CA Immo erwartet auf Basis von unabhängigen externen Gutachten für 2019 ein Ergebnis aus der Immobilienbewertung von über 450 Mio. Euro. Davon seien 193,5 Mio. Euro bereits in den ersten neun Monaten verbucht. Der für das vierte Quartal erwartete Bewertungseffekt werde somit bei über 260 Mio. Euro liegen, teilte die CA Immo am Donnerstag mit.

Der Wert des Immobilienportfolios werde sich damit zum 31. Dezember 2019 auf rund 5,2 Mrd. Euro belaufen. Das Ergebnis reflektiere die profitable Entwicklungstätigkeit - drei Projektfertigstellungen im Jahr 2019 sowie fünf geplante Projektfertigstellungen 2020 - sowie ein äußerst gutes Marktumfeld in den Kernmärkten, insbesondere in Deutschland. Die wertmäßig größten Beiträge zum Neubewertungsgewinn seien von Wertanpassungen aufgrund des Baufortschritts von Entwicklungsprojekten sowie Bestandsgebäuden auf Basis der positiven Marktentwicklung vor allem in Berlin und München gekommen.

Das Jahresergebnis veröffentlicht die CA Immo am 25. März 2020.