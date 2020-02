Mietwohnungspreise steigen in Österreich weiterhin an

In fast allen untersuchten österreichischen Bezirken sind die Mieten 2019 im Vergleich zu 2018 gestiegen. Das ergibt die aktuelle willhaben-Marktübersicht.

2018 waren die Durchschnittsmieten günstiger als im Jahr 2019 - Auf dieses Ergebnis kommt die aktuelle Markt-Analyse der von willhaben.at.

Die Immobilienplattform hat für ihre jährliche Marktübersicht erneut die Angebotspreis-Entwicklung von Mietwohnungen in ganz Österreich anhand von 250.000 Anzeigen untersucht und die Angebotspreise aus den Kalenderjahren 2018 und 2019 miteinander verglichen. Im Großteil der untersuchten Bezirke (fast 80 Prozent) zogen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise an.

Größten Mieterhöhungen in Hermagor

Am stärksten war die Veränderung im Kärntner Bezirk Hermagor. Hier stiegen die Mieten von 6,6 auf 7,6 Euro um fast 15 Prozent. Trotzdem rangiert er noch unter den günstigsten Bezirken Österreichs. Anschließend folgten Kufstein (+7,5 Prozent) und Neusiedl am See (+6,3 Prozent).

Absteigende Durchschnittspreise wurden nur in wenigen Bezirken registriert. Die größte Negativ-Veränderung wurde in Jennersdorf (-4 Prozent) gemessen. Insgesamt gab es bundesweit eine durchschnittliche Preissteigerung um 2,1 Prozent. Dieser Wert ist im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung (1,8 Prozent) leicht angestiegen.

Die höchsten und die niedrigsten Quadratmeterpreise Österreichs

Mittlerweile liegt der durchschnittliche Quadratmeter-Angebotspreis in knapp 50 Prozent aller österreichischen Bezirke im zweistelligen Bereich.

Spitzenreiter bleibt Wien Innere Stadt mit im Durchschnitt 19,3 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Innsbruck (17,6 Euro) und Kitzbühel (16,2 Euro). Vergleichsweise günstig mietete man 2019 hingegen im Burgenland, in den Bezirken Oberpullendorf und Güssing. Hier lagen die Preise pro Quadratmeter bei rund sieben Euro.

Die günstigsten Quadratmeterpreise in Österreich

Vergleichsweise günstige Mietangebote werden durch die Auswertung ebenfalls sichtbar. In Oberpullendorf liegen die Preise pro Quadratmeter bei 7 EUR. Auch Güssing weist mit 7,1 EUR niedrige Preise auf.