Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Er entspricht in vielerlei Hinsicht dem typischen Bild des rechtsextremen „einsamen Wolfes": Tobias R., der Attentäter von Hanau, erachtete bestimmte „Rassen" als unterlegen, hing Verschwörungstheorien an, hatte nach eigenen Angaben nie eine Freundin. Neun seiner Opfer hatten Migrationshintergrund. Jürgen Streihammer und Christian Ultsch berichten über die Wahnwelt des Attentäters. Mehr dazu [premium]

Freilich dürfe man die Tat nicht verharmlosen, indem man sage, das war „nur“ ein Gestörter, betont der Terror-Experte Florian Harleb im Interview mit Susanna Bastaroli: „Es wäre falsch, diese Tat zu entpolitisieren.“ Mehr dazu [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

Rendi-Wagners Grenze. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hält wenig von der Entscheidung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die Vertrauensfrage in einer Mitgliederbefragung zu stellen: „Mir wäre lieber, wenn wir uns stärker mit inhaltlichen Positionen der Sozialdemokratie beschäftigen würden.“ Rendi-Wagner selbst hat für sich eine „persönliche Grenze“ festgelegt, bei der sie sich zurückziehen würde - sie verrät sie aber nicht. Mehr dazu

Comeback der Lehrer-App. Die umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg“ soll am Montag wieder online gehen. Die Macher wollen das Projekt künftig breiter aufstellen, ein neues Schülergremium soll in alle kaufmännischen Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Mehr dazu

Rücktritte im Burgenland. Der burgenländische ÖVP-Vorsitzende Thomas Steiner tritt zurück. Neuer Landesparteiobmann wird der EU-Abgeordnete Christian Sagartz, der künftig zwischen dem Europaparlament und dem Burgenland pendeln will. Mit Steiner geht auch Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

„Foul an der Demokratie“. Spar-Chef Gerhard Drexler sieht sich als „Sozialrevoluzzer im Herzen“ und „Anwalt der Konsumenten“. Im Gespräch mit Judith Hecht kritisiert er Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in Sachen Glyphosat-Verbot und das „öffentliche Handels-Bashing“ durch Funktionäre und Politiker. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Das ist sehr nett, aber das ist nicht das, was wir benötigen.“ Finanzprokuratur-Präsident Wolfgang Peschorn macht klar, dass der Republik die Nennung von 14 Namen, die Airbus gegenüber den US-Behörden als Empfänger von Eurofighter-Provisionen angeführt hat, zu wenig ist.

>> Mehr dazu

Worüber heute diskutiert wird

Mitreden. Immer mehr österreichische Schüler besuchen Privatschulen. Wir wirkt sich das auf unsere Gesellschaft aus? Was sind die Vorteile von öffentlichen und privaten Schulen? Und: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Schulsystem gemacht? Diskutieren Sie mit!

Tipp für den Abend

Ausnahmezustand an der Staatsoper. 5150 Gäste werden am Abend den 64. Wiener Opernball im Zeichen der Königin der Nacht feiern. Wer sich den Kauf der 315-Euro-Eintrittskarte erspart hat, kann das Treiben gemütlich vom Sofa aus verfolgen: ORF2 überträgt ab 21:10 Uhr live, und unser „Schaufenster" versorgt Sie mit Bildern der feierlichsten Momente und der schönsten Roben.

Was morgen passiert

Im Iran stehen am Freitag Parlamentswahlen an. Der ohnehin wegen der schlechten Wirtschaftslage unter Druck stehende Präsident Hassan Rouhani könnte seine Mehrheit verlieren, während die Konservativen vor der Rückkehr an die Macht stehen.

Bild des Tages

Reuters

Trauer nach dem Attentat von Hanau.

>>> Mehr Bilder aus aller Welt