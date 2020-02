Rothschild-Erbe: Prozessauftakt mit Vorwürfen

Der Anwalt der Familie spricht von einem „respektlosen Umgang“ der Stadt Wien mit dem Erbe Rothschilds.

Was passiert mit jener Stiftung, die 1907 von der Rothschild-Dynastie in Wien eingerichtet worden ist? Zweck der mit 20 Millionen Kronen (heutiger Wert zwischen 120 und 140 Millionen Euro) dotierten Stiftung war, wie berichtet, die Errichtung von Kliniken für psychisch kranke Menschen. Der Rothschild-Nachfahre Geoffrey R. Hoguet hat beim Bezirksgericht Hietzing den Antrag gestellt, dieses möge wieder ein Stiftungskuratorium einsetzen, welches im Sinne der Familie Rothschild agiere.

Schon vor Prozessauftakt stellte sich heraus, dass der ursprünglich vorgesehene Verhandlungssaal wegen des enormen Zuschauerandrangs aus allen Nähten platzen würde. Daher verlegte Richterin Ursula Kovar die Verhandlung am Donnerstag in den Festsaal des Bezirksamtes Hietzing.

Zwölfköpfiges Kuratorium

Hintergrund der von Hoguet (vertreten von Anwalt Wulf Gordian Hauser) gestellten Anträge: Es sei nicht korrekt, dass der Magistrat der Stadt die Geschicke der Stiftung lenke. Vielmehr solle ein zwölfköpfiges Kuratorium – davon sollten neun Personen von der Familie Rothschild ausgewählt werden – ans Werk gehen. Auch sei nicht hinnehmbar, dass es im Mai 2017 zu einer Satzungsänderung gekommen sei.

Hinsichtlich dieser Änderung sagt Richterin Kovar: „Dass Wien sagt, die Stiftung gehört letztlich uns – mit dieser Statutenänderung habe ich als Pflegschaftsgericht massive Probleme. Ich sehe den Stifterwillen gefährdet.“

Tatsächlich sind mit dem seinerzeit in die Stiftung eingebrachten Geld zwei Kliniken für Nervenkranke finanziert worden: das Maria-Theresien-Schlössel im 19. Bezirk. Diese Einrichtung besteht an diesem Standort nicht mehr. Und die Nervenheilanstalt Rosenhügel (13. Bezirk) – diese Einrichtung (nunmehr ein neurologisches Zentrum) besteht als Teil des Hietzinger Krankenhauses nach wie vor.

„Im Sinn des Stifterwillens"

Der Anwalt der Stadt Wien, Hannes Jarolim, weist „sämtliche Vorwürfe, die von Herrn Hoguet erhoben werden, ausdrücklich und mit Entschiedenheit zurück“. Und er sagt: „Archivunterlagen belegen, dass die Stiftung schon seit 1923 nicht mehr über das erforderliche Vermögen verfügt hat, um Nervenheilanstalten aus eigener Kraft im Sinn des Stifterwillens zu betreiben.“ Die Mittel der Stiftung seien zunächst zum Ankauf der Liegenschaften Rosenhügel und Maria-Theresien-Schlössel sowie zur Errichtung der beiden Nervenheilanstalten verwendet worden. Aber: „In Folge des Ersten Weltkriegs sind große Teile des in staatliche Anleihen investierten Stiftungsvermögens wertlos geworden. Daher musste die Stiftung bereits im Jahr 1923 eine Anpassung ihrer Betreiberkonzession beantragen.“

Schon damals sei ein Betrieb im Sinn des eigentlichen Stifterwillens zum Wohl mittelloser Patienten allein aus dem Stiftungsvermögen heraus nicht mehr möglich gewesen. Die Stadt Wien habe im Laufe der Jahrzehnte viel Steuergeld investiert. Allein zwischen 1991 und 2005 seien „mehr als 140 Millionen Euro“ zum Betrieb und Erhalt der Heilanstalten Rosenhügel und Maria-Theresien-Schlössel zur Verfügung gestellt worden. „Wenn ein Rothschild-Enkel nach Wien kommt und mit dem Bürgermeister sprechen will, dann rollt ihm der den roten Teppich aus“, sagt Jarolim. „Wien hat ein Mehrfaches des Stammkapitals der Stiftung aus Steuergeld investiert. Dieses Geld kann nicht ein privates Stiftungskuratorium verwalten.“ Die Stadt finanziere die Nervenanstalten schon seit 1957.

Interessenkonflikt befürchtet

Hauser weist diese Darstellung zurück. „Es sind nebulöse Behauptungen, dass irgendwelche Millionen in die Stiftung hineingeflossen sein sollen. Hätte die Stadt Wien restituiert, was der Stiftung 1938 weggenommen wurde, dann hätte die Stiftung genug Mittel.“ Er beklagt erneut den „respektlosen Umgang“ mit der jüdischen Stifterfamilie und legt zudem Wert darauf, volle Akteneinsicht in den Stiftungsakt zu bekommen.

Weil die Stadt Wien sowohl Verwalterin der Stiftung als auch Verwerterin des Rosenhügels ist, bestellte Richterin Kovar am Ende des Prozesstags einen Kollisionskurator. Zudem wird sich künftig auch das Landesverwaltungsgericht mit der Causa beschäftigen.

„Berührt mich zutiefst"

„Ich hoffe, dass dies zu einem Nachdenkprozess bei der Stadt Wien führt. Wir müssen nicht streiten. Aber eines sollte im Rathaus klar sein: das Ziel ist ein unabhängiger Verwaltungsrat für das Stiftungsvermögen, so, wie es von meinen Vorfahren vorgesehen war“, sagt Geoffrey R. Hoguet. „Die Stadt Wien hat weder moralisch noch juristisch das Recht, nach eigenem Gutdünken über das Stiftungsvermögen zu verfügen.

Ihm gehe es nicht um Profit: „Im Gegenteil: Ich nehme Geld in die Hand, um Fragen im Sinne der Stiftung zu klären.“ Es gehe um die Wiedererrichtung der mildtätigen Stiftung zugunsten nervenkranker Menschen. Und: „In Österreich hat sich seit dem Krieg sehr viel getan. Die Menschen kommen freundlich und offen auf mich zu, sie zeigen sich stolz auf das Rothschild-Erbe in dieser Stadt. Das berührt mich zutiefst.“