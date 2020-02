Kia: Sportlich nur dem Namen nach

Die Unsitte „sportlich“ abgestimmter SUVs greift um sich. Auch der ehedem komfortable Kia Sportage macht jetzt auf dynamisch. Dabei scheitert das schon am neuen kleinen Dieselmotor – trotz 48-Volt-Systems.

Mit der Besonderheit eines günstigen Allrad-Modells im damals noch weitgehend exotischen SUV-Format fasste Kia Mitte der 1990er Fuß in Europa. Nämlicher Sportage ist bis heute der zentrale Name im längst breit aufgefächerten Portfolio der Marke: In Europa ist er Kias Nummer eins, in Österreich nur vom kompakten Ceed geschlagen.

Spätestens mit der aktuellen vierten Generation ist nicht zu übersehen, dass man den Sportage gern etwas höher positionieren würde, er ist auch stetig größer geworden und hält nun bei knapp viereinhalb Metern Länge. Zwar startet seine Preisliste bei 24.950 Euro, aber das ist eine eher theoretische Position, denn so karg ausgestattet will es die Klientel nicht haben: Man nimmt den Preisvorteil, ohne auf etwas verzichten zu wollen. Mit 16-Zoll-Reifen sähe das große Auto auch ein bissl patschert aus.

Die 43.490 Euro, mit denen unser zum Test ausgeführtes Exemplar antritt, wirken dagegen schon imposant. Vorgespannt ist ein 134-PS-Diesel samt Allradantrieb (von Magna) und Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen.

An Ausstattung braucht man keine Gedanken zu verlieren, es ist alles an Bord, was sich sinnvollerweise verbauen lässt. Und ja, Lenkradheizung möchte man an den kälteren Tagen des Jahres nicht missen. An den anderen wird man von der dreistufigen Sitzbelüftung gern Gebrauch machen (außer, man handelt sich mit der kühlen Brise Rücken-Zores ein – was vorkommen soll). Die Radgröße ist auf stolze 19 Zoll angewachsen, was zwar schmücken mag, dem Fahrkomfort aber abträglich ist.

Überhaupt ist das Fahrwerk spürbar straffer ausgelegt und berichtet vom Fahrbahnzustand ausführlicher, als man es wissen wollte. Dafür verhält sich das Chassis in flott gefahrenen Kurven nicht mehr, als wäre es im falschen Film. Uns wäre es anders herum lieber, aber wirklich komfortabel gefederte Autos sind ohnehin eine gefährdete Spezies. Zumal Sportlichkeit im Namen stecken mag, nicht aber im Charakter des Sportage. Der Umstieg auf kleinere Motoren hat das Temperament nicht gerade geschärft. Gab es früher auch Zweiliter-Diesel, so sind nun 1,6 Liter der Hubraum der Stunde. Das ist für ein gut 1,7-Tonnen-Auto bescheiden. Ein Riemen-Startergenerator, der auch die Steuerkette ersetzt, soll in Kombination mit einem 48-Volt-System über die Anfahrschwäche hinweghelfen. Das funktioniert nicht wirklich spürbar, was auch am etwas unentschlossen agierenden Getriebe liegt. Die Ansprechzeiten im Stadtverkehr können quälend lang ausfallen. Ein Effekt überkomplexer Systeme, bei denen viel Abstimmungsbedarf in Echtzeit besteht. Zudem raubt die im Heck verbaute 48-V-Batterie 64 Liter Kofferraumvolumen. Trotz des Aufwands waren wir mit 7,5 Litern nicht überragend sparsam unterwegs. Es ist eben nicht alles ein Fortschritt, was neu ist. (tiv)

Compliance-Hinweis: Die Reisen zu Produktpräsentationen wurden von den Herstellern unterstützt. Testfahrzeuge wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2020)