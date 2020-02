Ein Spektakel, das nicht nur Mike Tyson fasziniert

Großmaul Tyson Fury fordert Samstagnacht in Las Vegas zum zweiten Mal US-Weltmeister Deontay Wilder heraus. Das Duell verspricht einen attraktiven Showdown im Schwergewicht, die verbalen Volltreffer sitzen.

Las Vegas/Wien. Es war ein Box-Comeback, das selbst einen der Größten im Ring in seinen Bann gezogen hat. „Ich dachte damals, es wäre vorbei, doch er stand einfach wieder auf, und es war wie in einem Rocky-Film“, schwärmte Ex-Weltmeister Mike Tyson. Vor 14 Monaten ging Tyson (benannt nach dem berühmten Idol) Fury im WM-Kampf gegen WBC-Titelträger Deontay Wilder in der letzten Runde nach einem schweren Treffer zu Boden, rührte sich sekundenlang nicht. Doch dann rappelte er sich auf, griff selbst noch einmal an und erkämpfte das Remis. „Es war unglaublich, und das hat mich zu seinem Fan gemacht. So etwas erfordert große Kraft und großen Glauben“, sagte Tyson.

Der frühere US-Boxstar wird im Publikum sitzen, wenn Fury in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr, live Dazn) im MGM Garden in Las Vegas Wilder erneut herausfordert. „Ich mag beide als Fighter. Beide kamen aus dem Nichts und wurden Schwergewichts-Champions. Das muss man einfach respektieren“, gab sich Tyson diplomatisch. Der Kampf verspricht derzeit die größte Attraktivität in dieser Gewichtsklasse: Weltmeister Wilder hält bei 42 Siegen (41 durch K. o.) und einem Remis, Fury bei 29 (20).

Voller Einsatz von Fury

Im Gegensatz zu Tyson hielten sich die beiden Kontrahenten bei der finalen Pressekonferenz nicht zurück, boten mit Beschimpfungen, derben Witze und einer kleinen Rangelei eine echte Show. „Fury ist ein Boxer, der sich im Ring gut bewegt, aber keine Power hat“, ätzte der 34-jährige Wilder, der Engländer schoss in gewohnt launiger Manier zurück: „Er hat mich mit seinen besten Schlägen voll am Kinn erwischt, und ich bin dennoch wieder aufgestanden.“

Im Gegensatz zum letzten Duell war Furys Vorbereitung diesmal intensiver, er hat Strategie und Trainer gewechselt und möchte der starken rechten Schlaghand seines US-Rivalen nun aus allen Distanzen kontern. „Ich bin noch besser als gegen Klitschko“, tönte der „Gypsy King“ in Anspielung auf seinen bisher größten Sieg.

2015 hatte Fury mit einem klaren Punktesieg gegen Wladimir Klitschko den Thron erklommen – und war danach tief gestürzt: Drei Jahre lang machte der 2,06-Meter-Mann aus Manchester keinen einzigen Kampf, wurde positiv auf das Steroid Nandrolon und Kokain getestet, legte bis auf 180 kg zu und kämpfte mit Depressionen. „Ich habe meinen Körper missbraucht und stand kurz vor dem Selbstmord“, erinnerte sich der 31-Jährige. Im Gegensatz zur Form hat Fury sein großes Maul nie verloren, so kündigte er an, den Sieg mit Prostituierten und Drogen zu feiern. Inklusive TV-Prämien winken beiden Boxern über zehn Millionen Euro – und dem Sieger ein Vereinigungskampf mit Schwergewichtskönig Anthony Joshua. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2020)