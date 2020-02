Ob Fasching, Fastnacht, Karneval: Was wäre der deutsche Frohsinn ohne rot-weiß-rote Faschingskrapfen? Keine Parodie, keine Parade, kein Rosenmontagszug, der ohne Seitenhieb auf das Ibiza-Video des Komikerduos HC & Johann auskäme. Keine Party ohne eine Remixed-Version von „We're going to Ibiza“ samt „Glock, Glock, Glock“ und „Zack, Zack, Zack“. Klar, dass die Faschingsgilde nördlich der Karawanken, jene in Villach, eine Hommage an die früheren Twin-Brothers der FPÖ im Programm hat.

Im „toten“ Winkel“ zwischen Frankfurt und Nürnberg, knapp diesseits des „Weißwurstäquators“, geht es auch im Land der Franken hoch her. Der Urfranke Markus Söder kam oft in aufwendiger Kostümierung nach Veitshöchheim: als „Kini“ (als König), Homer Simpson, Shrek, Gandalf, Gandhi, Marilyn Monroe – und Höhepunkt – als Edmund Stoiber. Als Ministerpräsident, CSU-Chef und potenzieller Kanzlerkandidat ist er aber auf seriöses Image bedacht.

In Dorothee Bär, der fränkischen Landsfrau mit Lust an Verkleidung, in Berlin Staatssekretärin fürs Digitale, fand er eine kongeniale Nachfolgerin. Im Frankenland erschien sie im Sternenglanz als Kaiserin Sisi, die immerhin bayerische Wurzeln hat – oberbayerische, um genau zu sein in der bayerischen Stammeswelt. Eine Generalprobe fürs imperiale Gepränge am Wiener Opernball. (vier)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2020)