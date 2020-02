Schiele und Hundertwasser: Brüder in Kunst und Geist

Stefan Moses fotografierte Friedensreich Hundertwasser in seinem Arbeitszimmer in der „Hahnsäge“

Eine inhaltlich zwingende Ausstellung zeichnet nach, wie sich Friedensreich Hundertwasser als Künstler-Prophet bewusst aus Egon Schiele heraus erfunden hat.

Um zehn Jahre haben sie sich verpasst – 1918 starb Egon Schiele in Wien, 1928 wurde Friedensreich Hundertwasser dort geboren. Wäre Schiele so alt geworden wie Hundertwasser (71) und nicht nur 28, wäre der vom Nachgeborenen später ersehnte Dialog locker zustande gekommen. Das Alter – samt schwierigem Alterswerk – blieb Schiele dadurch zumindest erspart, was aber auch schon eine der größeren Differenzen zwischen den beiden ist.