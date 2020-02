Dem Leipziger Gustostückerl mangelten nur Tore

Der RB-Klub steht gegen Tottenham vor erstmaligem Viertelfinaleinzug.

London/Wien. Die Tabellenführung in der Meisterschaft und die Chance auf den Cup-Titel hat RB Leipzig zuletzt verspielt, dafür ist der Klub am Mittwoch in der Champions League einem weiteren Meilenstein nähergekommen. Der 1:0-Sieg bei Vorjahresfinalist Tottenham hat den erstmaligen Aufstieg ins Viertelfinale in Reichweite gebracht, maßgeblichen Anteil daran hatte Konrad Laimer. Der ÖFB-Teamspieler holte den Elfmeter heraus, den Timo Werner zum entscheidenden Treffer verwandelte (58.). „Wir waren von der ersten Sekunde an da und haben unser wahres Gesicht gezeigt. Wir hätten vielleicht sogar noch das eine oder andere Tor machen können“, trauerte Laimer einem vergebenen höheren Sieg nach.

Das Rückspiel in Leipzig geht am 10. März über die Bühne. Bis dahin hofft Laimer seine Schulterblessur, wegen der er in der Schlussphase ausgetauscht wurde, überwunden zu haben. „Die Schulter schmerzt noch leicht. Ich hoffe aber, dass es nichts Schlimmeres ist und ich am Wochenende wieder spielen kann“, verlautete der Ex-Salzburger. Die Marschroute ist klar. „In Leipzig müssen wir mindestens die gleiche Leistung bringen oder vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen, wenn wir weiterkommen wollen.“ Umso wichtiger wäre ein Einsatz Laimers, der auch in London wieder einer der Aktivposten seiner Mannschaft war: In bislang 30 Pflichtspielen in dieser Saison stand der 22-Jährige 27 Mal in der Startformation, erzielte vier Tore und bereitete vier weitere vor.

Werner steigert seinen Wert

RB-Stürmer Werner beendete indes seine Durststrecke nach fünf torlosen Spielen. „Ich hatte zuvor ein paar Spiele ohne Tore und auch in dieser Partie einige Chancen liegen gelassen. Das hat es beim Elfmeter nicht einfacher gemacht. Aber ich wollte unbedingt schießen, bin cool geblieben“, sagte der 23-Jährige, der auch seinen siebenten CL-Treffer in der Fremde erzielt hat. „Ich bin glücklich, dass ich dem Team mit dem Tor etwas zurückgeben konnte.“

Mit nunmehr 26 Saisontoren schraubte Werner seinen Marktwert weiter in die Höhe, nach dem Schlusspfiff äußerte er sich dann auch zu den Dauerspekulationen um einen Wechsel. „Ich weiß, dass Liverpool im Moment das beste Team in der Welt ist und wenn man mit dem Team in Verbindung gebracht wird, macht einen das stolz“, sagte der Torjäger gegenüber Sky. Aufgrund einer festgeschriebenen Ablöse könnte der DFB-Teamspieler nach dieser Saison um rund 60 Millionen Euro wechseln. Die Liste an Interessenten ist lang, der Reiz der Premier League offenbar am größten. „Sie ist einfach die interessanteste Liga. Es hat ein gewisses Flair bekommen, dort zu spielen“, verriet Werner vor Kurzem.

Rekord für Nagelsmann

Trainer Julian Nagelsmann hat mit dem Sieg seiner Vita einen Rekord hinzugefügt: Mit 32 Jahren und 211 Tagen ist er der jüngste Coach, der jemals ein K.-o.-Spiel in der Champions League gewonnen hat. „Das war ein verdienter Sieg für uns, es ist ein sehr gutes Spiel von uns gewesen. Unsere Idee ist gut aufgegangen und wir konnten unseren Plan umsetzen“, resümierte Nagelsmann zufrieden. Genauso gelte es auch im Entscheidungsspiel in Deutschland aufzutreten. Eine kleine Favoritenrolle wollte Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff nicht abstreiten: „Die Chancen stehen 60:40.“

Tottenham muss sich indes gehörig steigern, um noch die Wende zu schaffen. Die Mannschaft von José Mourinho agierte über weite Strecken viel zu passiv. „Wir haben 0:1 und nicht 0:10 verloren. Es ist immer noch ein offenes Duell“, beschwichtigte der portugiesische Starcoach. Hoffnung macht der Blick auf das Vorjahres-Halbfinale. In diesem drehten die Spurs bei Ajax Amsterdam ein 0:1 aus dem Hinspiel dank eines 3:2-Auswärtssieges. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2020)