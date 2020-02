Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, ist purer Zufall

Die Gene der Eltern spielen keine Rolle – was viele Theorien widerlegt.

In dieser Familie gibt es lauter Söhne, in jener lauter Töchter: Kann doch kein Zufall sein, liegt sicher an den Genen in der Familie! Das glaubten bisher auch Biologen. Nicht grundlos: Die meisten komplexeren Eigenschaften sind vererbbar. Aber nun zeigt die bei Weitem größte Untersuchung zum Thema (in Proceedings of the Royal Society B, 18. 2.) anhand von 4,7 Millionen schwedischen Kindern: Die Verteilung ist rein zufällig. Der Beweis läuft so: Geschwister sind genetisch ähnlich. Gäbe es eine vererbbare Tendenz, müsste das Verhältnis von Söhnen und Töchtern dem ihrer Cousins und Cousinen ähneln – tut es aber nicht. Der Zufall erklärt aufs Einfachste, warum es fast gleich viele Männer und Frauen gibt (wie wenn man im Casino immer nur auf Rot setzt). Bisher dachte man an Selektion: Sobald die Verteilung von 50:50 abweicht, würden Menschen mit der Anlage, eher Kinder des selteneren Geschlechts zu kriegen, zu begehrteren Partnern und pflanzten sich stärker fort, bis das Gleichgewicht wieder erreicht ist. Weil man eine solche Anlage nun ausschließen kann, ist dieses „Fisher-Prinzip“ falsch.

Wie auch solche Theorien: Wenn Eltern besonders groß, reich oder einflussreich sind, haben sie Eigenschaften, die Männern nützen – und bekämen deshalb eher Buben. Sind sie sehr schön, sei die Chance auf weiblichen Nachwuchs größer. Klingt sexistisch, konnte nie klar bewiesen werden – und ist nun getrost zu entsorgen. Eines aber ist nicht zufällig: In Zwei-Kind-Familien gibt es auffallend oft einen Buben und ein Mädchen. Das liegt aber daran, dass viele Eltern diese Verteilung wünschen – und nach dem zweiten Kind aufhören sich fortzupflanzen. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2020)