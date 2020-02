Tasmanien: Der Weg ins Paradies führt durch ein Höllentor

Sarah Island war die brutalste Sträflingskolonie der englischen Geschichte. Heute zählen die tasmanische Insel und ihre Umgebung zum Weltnaturerbe.

Kaum hat die „Spirit of the Wild“ die Hells Gates und das Inselchen mit dem weißen Leuchtturm passiert, gerät sie in heftige Bewegung. 60 Schiffswracks lägen hier auf dem Grund, hatte Kapitän Pete Thompson erwähnt, bevor er den knapp 34 Meter langen Katamaran aus dem Macquarie Harbour in den Südlichen Ozean steuerte. Noch vor wenigen Tagen seien die Wellen fünf Meter hoch gewesen, die Tagestour zum Gordon River fiel aus. Nun müssen sich die Passagiere ordentlich festklammern, während Thompson sein Schiff nach dem kurzen Abstecher ins Meer in seitlichen Wellen dreht und zurück in den Naturhafen steuert.