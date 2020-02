Wo die Alpini zu Hause sind

(c) imago images/Sch�ning (via www.imago-images.de)

Hinauf, hinunter, aber jedes Mal anders: Der zeitgemäße Skifahrer macht kleine Rundreisen auf den Pisten. Eine ungewöhnlich große Auswahl gibt es im Val di Fassa (Trentino) in den Dolomiten.

Die Italiener sind den nördlichen Nachbarn in Sachen Eleganz und Leichtigkeit oft uneinholbar überlegen, sei's die Mode und die Küche, sei's die Sprache und die Haltung. Wer wie wir in den Dolomiten mit Ski unterwegs ist, macht schnell einschlägige Erfahrungen. Wir folgen über den Campolongo-Pass der „Gebirgsjägertour“ auf den Spuren der militärischen Einheiten des Ersten Weltkriegs. Und diese heißen bei den Italienern schlicht „Alpini“, was etwas friedlicher und ja, leichter klingt. Der offizielle Titel der bekannten Skistrecke lautet im Italienischen „Grande Guerra“, weil sie eben viele Schauplätze aus dem Ersten Weltkrieg rund um so monumentale Berge wie den Lagazuoi und die Marmolada streift. Aber diese Stellen sehen wir unter der dicken Schneedecke eh nicht.

Sella Ronda? Grande Guerra?

Nach der Abfahrt vom Campolongo-Pass landen wir in dem winzigen Bergdorf Arabba und haben jetzt die Wahl, ob wir rechts die berühmte Sella Ronda fahren (Richtung Canazei und Val di Fassa) oder links die Grande Guerra nehmen. Diese beiden Skirunden sind Strecken, die man als Wintertourist in den Dolomiten einfach einmal gemacht haben muss. Sonst kommt man sich vielleicht so vor wie ein Urlauber in Ischgl, Sölden oder Obertauern, der abends nach dem Essen gerade noch einen Kamillentee bestellt und gleich ins Bett geht.

Hier am mächtigen Gipfel der Porta Vescovo direkt neben der Marmolada kreuzen sich die beiden berühmten Skirunden, die mittlerweile die absoluten Attraktionen für einen Winterurlaub in den Dolomiten sind. Die „Gebirgsjägerrunde“ (alias Grande Guerra) nimmt dann Kurs auf den Skiort Malga Ciapela am Fuß der Marmolada mit einem Abstecher hinauf zum Gletscher des berühmten Bergs, wechselt dann mit dem Skibus hinüber zum Skigebiet Civetta und führt weiter über Cinque Torri zum Lagazuoi und quer durch Alta Badia wieder zurück nach Arabba.

Ein Oberklassiker und entsprechend gut frequentiert hingegen ist die Sella Ronda: Sie führt über den Pordoi-Pass hinunter nach Canazei im Fassatal, dann hinauf über Col Rodella zum Sellajoch, hinunter nach Wolkenstein und über das Grödnerjoch nach Alta Badia. Über den Campolongo-Pass schließt sich dann wieder der Kreis.

Weiter zur Panoramatour

Wir fahren mit der Bahn weiter zum Pordoi und über den Belvedere auf weiten offenen Pisten und langen Ziehwegen durch den Wald Richtung Canazei. Bald landen wir in dem ziemlich lebhaften Wintersportort am Ende des Val di Fassa unter dem Fedaia-Pass. Das Fassatal im Trentino ist überhaupt das Tal der Skirunden, denn über die Talschaft verteilen sich allein schon sieben Skigebiete. Hier kann man jeden Tag eine andere Runde fahren. Was uns betrifft, werden wir von Canazei aus zur Panoramatour wechseln, die durch das Tal hindurch drei Skigebiete auf einer Länge von 70 Pistenkilometern quert: Ciampedie, Buffaure-Ciampac und den Zusammenschluss Belvedere–Col Rodella–Passo Pordoi.

Über Pässe, über Grenzen

Mit dem Ticket für den riesenhaften Verbund von Dolomiti Superski gibt es beim Hin- und Herwechseln zwischen den Skirunden keinerlei Zugangsprobleme. Ohne es sofort zu bemerken, überschreitet man bei dem Auf und Ab, Hin und Her durch die vielen (oft verbundenen) Skigebiete in den Dolomiten Grenzen – zwischen Südtirol und Trentino und auch dem Belluno.

Ganz auf Trentiner Boden ist man im Val di Fassa unterwegs. Wo es nun von Campitello über den Col Rodella Richtung Belvedere, dann zum Col de Rossi zur Seilbahn und hinunter nach Alba geht. Von dort wechseln wir ins benachbarte Skigebiet Ciampac und talauswärts auf den Pisten hinüber ins das nächste Skigebiet – nach Buffaure. Unterwegs macht die Panoramatour ihrem Namen alle Ehre: Wir genießen beste Sicht hinüber zum Langkofel und zur Sella, zwei formal sehr unterschiedlichen, mächtigen Bergen. Zwei Abfahrten stehen dann zur Wahl nach Pozza di Fassa. Wir nehmen die leichtere, die rote Piste, und kommen über die Malga Crocefisso – die Kruzifix-Alm – in den Ort. Mit dem Skibus sind es ein nur paar Minuten ins Nachbardorf Vigo di Fassa und zur Talstation der Seilbahn, die uns in ein weiteres Skigebiet bringt – und zwar das von Ciampedie. Es liegt direkt vor dem eindrucksvollen Rosengartenmassiv (vor allem gegen Abend leuchtet der Gebirgsstock rosa). Für den Rückweg nehmen wir die Piste nach Pera und dort den Skibus zur Seilbahn in Pozza di Fassa, wo wir auf gleichem Weg in Richtung Alba und Canazei fahren.

Gipfel wie Statuen

Die sieben Skigebiete im Val di Fassa sind teils untereinander verbunden. Das lässt sich in der Regel auch mit Skirunden kombinieren. So kreist etwa eine weitere Runde um den San-Pellegrino-Pass oberhalb von Moena, wo man auf den Col Margherita gondelt und auf 2500 Metern über die grandiose Aussicht staunt: zum Monte Pelmo, zur Marmolada oder in Richtung Pale di San Martino (Palagruppe) nach Süden, allesamt pittoreske Dolomitengipfel, die wie Statuen in der Landschaft stehen. Hier oben lockt das neue Rifugio Inalto zur Einkehr. Ein ziemlich edel gestyltes Lokal, nicht sehr groß, aber der Blick von der Terrasse ist spektakulär. Auf der Nordseite wartet eine schöne, breite Piste hinunter zum San-Pellegrino-Pass.

Auf der anderen Straßenseite stehen direkt nebeneinander zwei Sessellifte, die uns zu schönen, sonnenreichen Pisten zurück zur Passhöhe bringen. Ein paar Abfahrten frontal in der Frühjahrssonne, dazwischen ein Espresso oder Cappuccino in der Bar. Skifahren auf Italienisch eben.

SKIRUNDEN DURCH DIE DOLOMITEN Skitouren auf Italienisch: heißt nicht Tiefschnee und eigener Aufstieg, sondern Pisten, Lifte, Hütten, Leitsystem. Dolomiti Superski: Zwölf Skigebiete verteilt über Südtirol, Trentino und Belluno mit in Summe 1200 Kilometern. Manche hängen zusammen, manche sind mit kurzen Distanzen via Skibus verbunden. www.dolomitisuperski.com Gebirgsjägertour: Die Dolomiten waren im Ersten Weltkrieg sehr umkämpft. In ausgesetztem Gebiet, bei Lawinen und Steinschlag lieferten sich Österreichische Kaiserjäger und deutsche Alpenkorps von Mai 1915 bis November 1917 Gefechte mit den italienischen Alpini. Rund um den Col di Lana geht die „Grande Guerra“ unterhalb berühmter Gipfel wie Civetta, Monte Pelmo, Tofana, Lagazuoi, Sassongher, Sella oder Marmolada vorbei. Sella Ronda: Im oder gegen den Uhrzeigersinn durch die ladinischen Täler: Gröden, Alta Badia, Arabba, Fassatal. Skitour Panorama: im Val di Fassa im Trentino, verbindet mehrere Skigebiete und führt von Col Rodella nach Ciampedie oder umgekehrt; 70 km. www.fassa.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2020)