Salzburg war in Frankfurt nicht wiederzuerkennen

Europa League: Das 1:4 bei Eintracht Frankfurt zeigte Salzburgs aktuelle Probleme schonungslos auf.

Salzburg hat das Hinspiel des Sechzehntelfinals in der Europa League bei Eintracht Frankfurt Donnerstagabend mit 1:4 verloren und steht im Rückspiel kommende Woche (Donnerstag, 21 Uhr) vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Die Tore der Elf von Trainer Adi Hütter erzielten Daichi Kamada (12., 43., 53.) und Filip Kostić (56.), Hee-chan Hwang (85.) gelang aus einem Elfmeter der Ehrentreffer.

Red Bull Salzburg beziehungsweise der FC Salzburg, wie der Klub auf europäischer Bühne heißt, ist nicht mehr dasselbe Team wie noch vor einigen Wochen. Das hat in erster Linie mit den namhaften wie schmerzvollen Winter-Abgängen zu tun, die man mannschaftsintern bislang nicht ersetzen konnte. Wie denn auch, ist man geneigt zu fragen. Dass Österreichs Meister noch auf der Suche nach seinem alten Ich ist, hatte sich schon beim Bundesligaspiel gegen den Lask (2:3) sechs Tage zuvor gezeigt.

Die Folgen eines Abgangs

In Frankfurt bot Salzburg erschreckend wenig Zusammenhängendes und viel Stückwerk. Dass die Gäste im Frühjahr im Vorfeld dieser Begegnung nur zwei, Frankfurt aber schon sechs Spiele absolviert hatten, sei „möglicherweise ein Vorteil für uns“, meinte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Anpfiff. Der ehemalige Salzburg-Coach sollte Recht behalten.

Salzburg kennt den Nachteil der mangelnden Spielpraxis im Europacup-Frühjahr bereits aus vergangenen Jahren, diesmal aber dürfte er besonders gravierend sein. Mit Erling Haaland und Takumi Minamino haben zwei absolute Leistungsträger den Verein vor Jahreswechsel verlassen, sie haben zweifelsfrei eine Lücke in dieser Mannschaft hinterlassen.

Vor allem Haaland fehlt Salzburg, als Typ genauso wie natürlich als Torjäger. In der Gruppenphase der Champions League traf Salzburg 16 Mal, nur drei Teams erzielten mehr Tore. Allein acht Treffer gingen auf das Konto des Norwegers, sein Abgang gen Dortmund bedeutete also zwangsläufig einen immensen Qualitätsverlust.

Am Donnerstag war die Truppe von Jesse Marsch an Harmlosigkeit fast nicht zu überbieten. Die neu gestaltete Offensive rund um Hee-chan Hwang und Patson Daka (in der Halbzeit durch Sekou Koita ersetzt) hat sich bisher nicht gefunden, das belegte der Auftritt in Frankfurt. Auf diesem Duo lastet nun ein ungleich größerer Leistungsdruck als noch im Herbst, wo Haaland die schillernde Figur war, in dessen Schatten aber eben auch andere wie Daka und Hwang funktionierten.

Kollektive Verunsicherung

Salzburg wäre beinahe zum erst zweiten Mal in dieser Saison nach dem Heim-0:2 gegen Liverpool torlos geblieben, hätte ein spätes Elfmeterfoul an Andreas Ulmer und der Treffer von Hwang dies nicht verhindert. Alles an der Offensive festzumachen, wäre jedoch zu einfach.

Zweikampfverhalten, Spielaufbau, defensive Grundordnung – es passte nichts an diesem Abend, im Grunde war die Mannschaft nicht wiederzuerkennen, vor allem, wenn man sich die begeisternden Auftritte in der Champions-League-Gruppenphase ins Gedächtnis ruft. Das Team wirkte mit jedem Gegentor verunsicherter, da war auch kein großes Aufbäumen, kein bedingungsloses Gegen-die-Niederlage-Stemmen, wie man es etwa in Liverpool (von 0:3 auf 3:3, am Ende 3:4) gesehen hat. Salzburg hätte in Frankfurt sogar noch höher verlieren können, einzig die suboptimale Chancenverwertung der Deutschen sprach dagegen.

Erstmals seit April 2018 hat Salzburg zwei Spiele in Serie verloren, damals folgte auf ein 2:4 bei Lazio Rom ein 0:1 auswärts gegen den Lask. Die Reaktion darauf war ein 4:1-Heimsieg gegen Lazio. Diesmal sollte sie am Sonntag gegen die Austria folgen.