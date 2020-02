Dominic Thiem schwitzt sich ins Rio-Viertelfinale

Noch ein Sieg und er ist die Nummer drei der Welt: Mit Mühe erreichte Dominic Thiem in Rio de Janeiro das Viertelfinale - er lag 6:7,0:2 zurück.

Nur noch ein Sieg fehlt Österreichs Tennis-As nun zur Nummer drei der Welt - doch dafür musste er in der Nacht auf Freitag Schwerstarbeit leisten. Gegen den Spanier Jaume Munar lag er 6:7,0:2 zurück, nach 2:41 Stunden, weit nach Mitternacht, siegte er aber noch 6:7(5), 6:3 und 6:4. Damit ist er im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro.

Am Freitag (3. Match nach 19 Uhr MEZ/live auf Sky) trifft er nun zum ersten Mal auf den Italiener Gianluca Mager, der mit Position 128 ein klarer Außenseiter ist. Nur nur noch ein Sieg fehlt Thiem, um am kommenden Montag erstmals in die Top 3 des ATP-Rankings vorzustoßen. Sollte dies nicht gelingen, dann wird es wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Roger Federer (SUI) eine Woche später so weit sein.

Jaume Munar bot ihm Paroli

Der 22-jährige Jaume Munar, Weltranglisten-99, bot Thiem gut Paroli. Er überraschte Thiem immer wieder mit gelungenen Stoppbällen und brachte seinen Gegner damit mehrmals aus dem Rhythmus

In Rio de Janeiro, wo erstmals auch bei einem Sandplatz-Turnier das "Hawkeye" zum Videocheck für strittige Entscheidungen eingesetzt wird, hatte Thiem 2017 schon einmal triumphiert. Sollte er sich nun erwartungsgemäß gegen Mager durchsetzen, trifft er am Samstag im Halbfinale entweder auf Lucky Loser Attila Balazs (HUN) oder den spanischen Qualifikanten Pedro Martinez - also auf jeden Fall erneut auf einen Mann aus der Qualifikation. Auf den ersten gesetzten Gegner könnte Thiem erst im Endspiel treffen.

