Köln: Frau wird von Zug überrollt

Erst vor wenigen Tagen hat sich ein ähnlicher Unfall in Wien ereignet. Eine Obduktion soll jetzt klären, ob das Kölner Opfer betrunken war.

Während der Kölner Karnevalsfeiern ist am Donnerstagabend eine 29-Jährige am Bahnhof Köln-Ehrenfeld von einem Zug überrollt worden: Sie war - laut Zeugen torkelnd - aufs Gleis gestürzt. Ob sie betrunken war, soll nun eine Obduktion endgültig klären.

Ein ähnlicher Unfall hat sich nur wenige Tage davor in Wien ereignet: Ebenfalls am Abend, in diesem Fall gegen 21.30 Uhr, stürzte eine 31-jährige Frau in der U6-Station "Am Schöpfwerk" in Meidling gegen eine abfahrenden U-Bahn. Sie wurde zwischen den Bahnsteig und die Garnitur gezogen. Zeugen zufolge war sie in Richtung des abgefertigten und abfahrenden Zuges gegangen und dabei gestürzt.

(apa/red.)