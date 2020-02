Gewinnspiel: Seminar Oberlaa Special

"Die Presse" verlost Karten für das Seminar Oberlaa Special am 26. März 2020 in der Wiener Hofburg.

Das Steuerseminar für die Beratungspraxis

Aktuelle Steuerfragen für die laufende Beratung, verständlich aufbereitet und erläutert von Gabriele Hackl, Günther Hackl, Waltraud Mäder-Jaksch, Georg Wilfling.

Neben dem Seminar Oberlaa klassisch am 31.3.2020 oder 1.4.2020 im Austria Center Vienna und dem Seminar NÖ am 24.3.2020 in Wieselburg, erfolgen zu gesonderten Terminen ähnliche Veranstaltungen, die „Oberlaa-Nachfolgeseminare der ÖGSW“, in Linz, Salzburg, Pörtschach, Graz, Innsbruck und Bregenz. Als Vortragsunterlage dient auch bei diesen Seminaren das Arbeitsbuch Oberlaa.

Zeit und Ort

Donnerstag 26. März 2020

9 –17 Uhr

Hofburg Wien

Festsaal

Weitere Informationen unter www.seminaroberlaa.at

Kontakt: Mag. Michaela Kern,

Tel.: 0660/313 38 09

m.kern@seminaroberlaa.at

Gewinnspiel: „Die Presse“ verlost 3 Teilnehmerplätze für das Seminar Oberlaa Special am Donnerstag 26. März 2020. Einfach ein E-Mail an leservorteile@diepresse.com mit dem Kennwort/Betreff „Seminar Oberlaa Special“ und Namen schicken und mit etwas Glück nehmen Sie an diesem spannenden Seminar teil.

Die Teilnahme ist bis 20. März 2020 - 9 Uhr möglich. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Ablöse in bar ist nicht möglich.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Familienangehörige von „Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, von konzernverbundenen Unternehmen und Partnerunternehmen. Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Allgemeine Bedingungen

Keine Übertragung der Gewinne möglich. Keine Barablöse der Gewinne. Es wird kein Schriftverkehr über das Gewinnspiel geführt. Der Gewinner (m/w) wird schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unser allgemeine Datenschutzinformation finden sie hier.