Yeshaneh Birhane läuft Halbmarathonweltrekord

Die Äthiopierin Ababel Yeshaneh Birhane hat beim Halbmarathon in Ras al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 64:31 Minuten einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die 28-Jährige gewann über die 21,1 km vor der Marathon-Weltrekordlerin Brigid Kosgei aus Kenia, die in 64:49 ebenfalls noch unter der bisherigen Bestmarke (64:51) von Joyciline Jepkosgei aus dem Jahr 2017 blieb.

Bei den Männern gewann der Kenianer Kibiwott Kandie in 58:58 Minuten. Der Österreicher Lemawork Ketema lief als 15. in 64:00 rund eine halbe Minute schneller als die neue Weltrekordlerin. Peter Herzog kam nach schnellem Beginn nicht ins Ziel. Der Salzburger wird beim Vienna City Marathon am 19. April die halbe Distanz laufen, Ketema die vollen 42,195 km.