Die erste Schiedsrichter-Assistentin in der Bundesliga

Sara Telek gibt am Samstag ihr Bundesliga-Debüt. Ihr Weg zur VAR-Schulung und EM-Hoffnung soll inspirieren, denn andere Länder sind weit voraus. Auch die Uefa hat den Aufstieg der Wienerin im Blick.

Wien. Gut Ding braucht Weile, in Österreich manchmal ein bisschen länger als anderswo. Am Innsbrucker Tivoli wird am Samstag (17 Uhr, live Sky) bei der Partie zwischen WSG Tirol und WAC Bundesliga-Geschichte geschrieben, denn Schiedsrichter Julian Weinberger wird mit Sara Telek erstmals eine Assistentin in der höchsten heimischen Spielklasse zur Seite stehen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr debütierte die Wienerin in der 2. Liga, nach guten Leistungen erfolgte nun der reguläre Aufstieg. International ist die Entwicklung schon weiter.