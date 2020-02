Illegale Prostitution in Wien fliegt durch infizierte Freier auf

Die Wiener Polizei hat in mehreren Privatwohnungen illegale Sexarbeit aufgedeckt. Die Ermittler traten dabei als Kunden auf. 77 Anzeigen folgten.

Die Wiener Polizei ist bei einer Schwerpunktaktion am Mittwoch und Donnerstag auf zahlreiche Wohnungen in Wien gestoßen, in denen illegale Prostitution betrieben wurde. Aufmerksam wurden die Ermittler aufgrund einer Reihe von Freiern, die sich mit ansteckenden Krankheiten infiziert hatten. Auch von Nachbarn hatten der Polizei Hinweise gemeldet.

Nach einer mehrwöchigen Ermittlungsarbeit durch das Referat für Prostitutionsangelegenheiten stießen die Ermittler schließlich in 17 Privatwohnungen auf illegale Sexarbeit von Frauen. Diese hatten ihre Dienstleistungen im Internet angeboten. Die Beamten waren als verdeckte Ermittler als Kunden der Sexarbeiterinnen aufgetreten.

Bei allen Kontrollen wurden insgesamt 77 Anzeigen wegen illegaler Prostitution erstattet. Strafverfügungen in der Höhe von rund 18.000 Euro wurden eingehoben. Neun dieser Wohnungen wurden an Ort und Stelle polizeilich geschlossen und versiegelt, die Wohnungsvermieter und Eigentümer wurden ebenfalls angezeigt.

Verdacht auf Menschenhandel?

Die 17 angezeigten Frauen und Männer sind zwischen 22 und 60 Jahren. Die Nationalitäten der Frauen waren: Österreich, China, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Polen, Bulgarien, Brasilien, Somalia.

Rund 20 Beamte der Fremdenpolizei, des Landeskriminalamtes und speziell ausgebildete verdeckte Polizeiermittler waren an dem Einsatz beteiligt. Bei einigen Fällen wird noch geprüft, ob ein Verdacht auf Menschenhandel besteht.

(red.)