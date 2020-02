20 Eurofighter-Misere: Gibt es einen Weg da raus?

"Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak besucht auch dieses Jahr das Weltwirtschaftsforum. Direkt aus dem Starbucks in Davos erzählt er Anna-Maria Wallner, was die 50. Forums-Ausgabe so speziell macht und wie er die Auftritte von Donald Trump und Greta Thunberg erlebt hat. Außerdem hat er beobachtet, dass sich die Weltpolitik gerade in dem kleinen Schweizer Bergdorf ein wenig neu ordnet. Und schuld daran sind vor allem die USA.