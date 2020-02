Salzburg hat ein mentales Problem

Nach dem kollektiven Versagen von Frankfurt muss Salzburg schnellstmöglich den Turnaround schaffen. Gelingt das nicht, könnte der Meister diese Saison tatsächlich Lask heißen.

Frankfurt. Jesse Marsch war unentspannt, der sonst eher besonnene Salzburger Trainer war für seine Verhältnisse sogar regelrecht aufgebracht. Der US-Amerikaner saß im Pressekonferenzraum der Commerzbank-Arena in Frankfurt und dachte laut nach. Er suchte nach Antworten für das empfindliche wie ernüchternde 1:4 im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinals, dessen Entstehung mancher Beobachter vielleicht befürchtet, aber doch niemand ernsthaft erwartet hatte. Es war das schlechteste Spiel des österreichischen Meisters seit sehr langer Zeit, und es fiel in der Tat schwer, sich an den letzten vergleichbar blutleeren Auftritt dieser Mannschaft zu erinnern.