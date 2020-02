Warum wir immer weniger arbeiten

(c) Alex Halada / picturedesk.com

Demonstranten fordern in Wien Anfang Februar die Einführung der 35 Stunden Woche in der Sozialwirschaft.

Die Gewerkschaft will schrittweise in allen Branchen eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Ein Blick in die Statistik zeigt: Sie findet längst statt – freilich ohne den geforderten Lohnausgleich.

Eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich – dafür kämpft die Gewerkschaft aktuell in der Sozialwirtschaft, der Branche der Pfleger und Betreuer. Gelingt ihr das, wäre ein Damm gebrochen: Eine Branche nach der anderen würde Begehrlichkeiten anmelden. Das ist auch ein Grund, warum die Arbeitgeber die Mauer machen und die Verhandlungen stocken. Das große Ziel der Gewerkschaft ist, schrittweise in allen Branchen eine Arbeitszeitverkürzung zu erreichen – mit mehr Urlaub, Freizeit statt Lohnerhöhung und weniger Wochenstunden.