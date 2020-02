Live Briefing

Die 35-Stunden-Woche ist momentan in aller Munde. Die Gewerkschaft will schrittweise in allen Branchen eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Doch ein Blick in die Statistik zeigt: Sie findet längst statt – freilich ohne den geforderten Lohnausgleich. Jeannine Hierländer liefert die Details. Mehr dazu [premium]

Und für alle, die ihn verpasst haben, aber mitreden wollen: Hier ein Überblick über alle Prominenten, die sich am Opernball versammelt haben.

Zweimal Präsidenten-Nachfolge: Gottfried Haber, Präsident des Fiskalrats, tritt zurück, wie Kamil Kowalcze exklusiv berichtet (mehr dazu - premium). Die Regierung konnte sich bisher auf keinen Nachfolger einigen. Dafür dürfte das Gezerre um die Nachfolge von Georg Kapsch als Präsident der Industriellenvereinigung endlich ein Ende haben (mehr dazu - premium), wie Hanna Kordik weiß. Es dürfte eine Einigung auf einen Überraschungskandidaten geben.

Schüler können deutlich besser Englisch: Ein Grund für den Erfolg liegt in der digitalen Lebensrealität der Jugendlichen begründet. Youtube und Serien werden von den Schülern auf Englisch geschaut, Spiele auf Englisch gespielt. Mehr dazu

Salzburgs mentales Problem: Nach dem kollektiven Versagen von Frankfurt muss Salzburg schnellstmöglich den Turnaround schaffen. Gelingt das nicht, könnte der Meister diese Saison tatsächlich Lask heißen, analysiert Christoph Gastinger. Mehr dazu [premium]

Die erste Schiedsrichter-Assistentin in der Bundesliga: Sara Telek gibt am Samstag ihr Bundesliga-Debüt. Ihr Weg zur VAR-Schulung und EM-Hoffnung soll inspirieren, denn andere Länder sind weit voraus. Auch die Uefa hat den Aufstieg der Wienerin im Blick, berichtet Senta Wintner. Mehr dazu [premium]

"Der Spar-Chef verhält sich wie ein Feudalherr." Bauernbund-Präsident Georg Strasser ist empört über viele der Aussagen, die Spar-Chef Gerhard Drexel in der ''Presse'' gemacht hat.

Unwissen beim Eurofighter-Thema: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Vizekanzler Werner Kogler, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, FP-Chef Norbert Hofer und der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, diskutierten im ORF über das leidige Flugzeugthema. Ein Faktencheck des Luftfahrt- und Militärexperten Georg Mader fällt leider nicht gut aus. Mehr dazu

Ausstellung: Eine inhaltlich zwingende Ausstellung im Leopold-Museum zeichnet nach, wie sich Friedensreich Hundertwasser als Künstler-Prophet bewusst aus Egon Schiele heraus erfunden hat. Mehr dazu [premium]

Podcast: In Folge 20 des 18'48''-Podcasts der „Presse“ diskutiert Anna-Maria Wallner mit dem Wiener Anwalt, Kurzzeit-Politiker und Offizier Georg Vetter über die Eurofighter-Causa, die er eine „Volkskrankheit“ der Österreicher nennt. Mehr dazu

Retrospektive: Das Filmarchiv Austria widmet sich im Metro-Kino der Regisseurin Käthe Kratz, einer Pionierin des Filmrealismus. Ihre Arbeiten handeln von armen Mädchen, Ehefrauen, Frauenhandel und Flucht. Mehr dazu

Im Iran stehen am Freitag Parlamentswahlen (mehr dazu - premium) an, in den USA finden im Bundesstaat Nevada in der Nacht auf Samstag die Vorwahlen der Demokraten statt. Bei den Bürgerschaftswahlen am Sonntag in der norddeutschen Stadt Hamburg hat die SPD endlich wieder Chancen auf ein gutes Wahlergebnis.

Und nicht vergessen: Dominic Thiem spielt in der Nacht auf Samstag in Rio de Janeiro im Viertelfinale gegen den Italiener Gianluca Mager, Nummer 128 der Weltrangliste. Gewinnt er, rückt er erstmals in seiner Karriere auf Platz drei der Weltrangliste vor. Mehr dazu

Für eine Tesla-Fabrik in Grünheide nahe Berlin müssen Bäume weichen. Anträge von Umweltschützern gegen die Rodungen wurden abgewiesen. (c) Reuters

