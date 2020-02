Hallstatt in Zeiten des Coronavirus

Hallstatt gilt bei vielen Asiaten als Fixpunkt ihrer Europa-Rundreise. Manche Betriebe rechnen wegen ausbleibender Chinesen mit einem Minus. Ein Lokalaugenschein.

Wien. Wer nach Hallstatt will, steht erst einmal im Stau. Nicht, weil gerade besonders viel los ist, sondern wegen einer Baustelle. Eine Röhre des Umfahrungstunnels wird saniert. Es dauert, bis man endlich bei einem der Parkplätze ankommt. Selbst jetzt im Februar, weit abseits der touristischen Hochsaison, sind die Großparkplätze am Ortsrand gut gefüllt. Autos mit Kennzeichen aus den Niederlanden, Deutschland, Tschechien, Polen, Dänemark, Italien und Frankreich parken hier. Aus ganz Europa kommen die Gäste, am beliebtesten ist der pittoreske Ort, der sich im Hallstätter See spiegelt, aber bei den Asiaten. Auch jetzt, in Zeiten des Coronavirus.