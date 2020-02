Laut singen im Kino

Sing Along II. In Kinos sind Sing-Along-Angebote äußerst beliebt, pausieren aber wegen rechtlicher Probleme.

Wien. Das Rascheln in den Popcornkübeln, das Schlürfgeräusch durch die Strohhalme: Mancher Cineast stört sich schon an der typischen Geräuschkulisse im Kinosaal. Da wagt man es gar nicht, bei eingänglichen Liedern mitzusummen oder gar zu singen.

Außer natürlich es handelt sich um eine Sing-Along-Vorstellung, bei der das Publikum genau das tun soll und darf: laut Mitsingen, wenn die Musik einsetzt. Die Liedtexte werden dabei, ähnlich wie beim Karaoke, auf der Leinwand eingeblendet.

Was etwa in New York oder London schon lang üblich ist, hat Christian Dörfler, Betreiber des Haydn-Kino auf der Mariahilfer Straße, vor rund drei Jahren nach Wien geholt. Mit „Mamma Mia“ – dank der Abba-Soundtracks bestens zum Mitsingen geeignet – begannen die regelmäßigen Sing-Along-Abende im Haydn. „Viele Kunden warten schon darauf, es gibt immer wieder Anfragen.“

Allerdings: Derzeit ist unklar, wann die Reihe fortgesetzt wird, denn für die meisten geeigneten Filme hat der österreichische Filmverleih derzeit keine Rechte. Seit Fox von Disney übernommen wurde, sei es auch schwierig geworden, an Produktionen mit Mitsingpotenzial wie „Bohemian Rhapsody“ oder den Musicalfilm „The Greatest Showman“ zu kommen. „Wir wollen aber unbedingt weitermachen und sind da dran“, sagt Dörfler.

Auch im Filmcasino in Margareten gab es immer wieder Sing-Along-Veranstaltungen, etwa von der „Rocky Horror Picture Show“. Angenommen wurde das Angebot gut, „wir waren fast immer ausgebucht“. So gab es – in memoriam Terry Jones – zuletzt einen Sing-Along-Abend zu Monty Pythons „Ritter der Kokosnuss“. In St. Pölten setzt das Cinema Paradiso beim Open-Air-Kino gern auf Sing-Along-Abende. Dies sei auch heuer geplant – sofern bis dahin die rechtliche Lage geklärt sei.

Wer nicht so lang warten möchte: Gelegentlich darf man auch im Kabarett mitsingen. Kabarettist Thomas Strobl ist derzeit mit seinem Programm „Jukebox: Gags, Songs & Sing along“ zu sehen, bei dem sich das Publikum nicht nur spontan Lieder wünschen kann, die Strobl auf Zuruf spielt – sondern auch das Mitsingen ist explizit erwünscht. Nächste Termine: Sonntag, 23. Februar, 11 und 19 Uhr, im Casanova, www.der-strobl.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2020)