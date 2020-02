Infektion beim Gottesdienst

Die Behörden glaubten, das Coronavirus unter Kontrolle zu haben. Bis das Mitglied einer Sekte Dutzende Personen ansteckte.

Peking/Seoul. Die südkoreanische Shincheonji-Sekte ist der schiere Albtraum jedes Epidemiologen: Dicht gedrängt sitzen die Anhänger bei ihren Gottesdiensten auf dem Boden, selbst bei Fieber dürfen sie keine Gesichtsmasken tragen. Nach der Messe schließlich ziehen die Mitglieder des religiösen Kultes auf die Straße, um zu missionieren – oder das Coronavirus zu verbreiten.

So hat es offensichtlich auch eine 61-jährige Südkoreanerin getan, die in Medien als „Super Spreader“ bezeichnet wird: Mindestens 40 Menschen soll sie angesteckt haben. Nur durch Zufall ging sie am 7. Februar ins Krankenhaus – als Opfer eines leichten Verkehrsunfalls.

Nachdem sie am nächsten Tag Fiebersymptome entwickelt hatte, wollten sie die Ärzte für einen Virustest in ein größeres Krankenhaus transferieren. Doch die Frau weigerte sich – und nahm stattdessen in ihrer Shincheonji-Gemeinde an Gottesdiensten mit mehr als tausend Gläubigen teil.

Die Anhänger der Sekte und ihre direkten Verwandten machen mittlerweile über zwei Drittel aller 2004 erfassten Fälle in Südkorea aus. Noch alarmierender: Laut den Regierungsbeamten fehlt von 340 Shincheonji-Mitgliedern jede Spur, anscheinend sind sie untergetaucht. Laut dem südkoreanischen Onlinemedium Newsis soll Shincheonji in Wuhan, dem chinesischen Epizentrum des Virus, im vergangenen Jahr eine Kirche eröffnet haben.

Der 88-jährige Südkoreaner Lee Man-hee gilt als Gründer des Kults, bei dem unter anderem Erkrankungen als Bestrafungen Gottes für frühere Sünden gelten. Selbst nachdem der erste Coronafall in den eigenen Reihen bekannt geworden war, verschickte ein Anhänger von Shincheonji eine verstörende Gruppennachricht: Man solle weiterhin in kleinen Gruppen missionieren gehen und vor den Behörden die Mitgliedschaft zur Sekte verheimlichen. „Der Virusausbruch ist das Werk des Teufels“, heißt es in der Botschaft.

Grassiert Virus auch in Kasernen?

Südkoreas Behörden reagieren drakonisch. Die Kindergärten werden geschlossen, ebenso Bibliotheken und Altenheime. In Seoul, das für seine lebhafte Protestkultur bekannt ist, wurden sämtliche Demonstrationen verboten. In der südlichen Stadt Daegu, die am stärksten betroffen ist, hat die Stadtregierung die Bewohner dazu angehalten, in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Noch vor wenigen Tagen gingen die Behörden davon aus, dass sie das Virus unter Kontrolle bekommen. Seither hat sich die Anzahl an Infizierten verdreifacht. Zuletzt steckte sich auch ein Matrose der Kriegsmarine auf der südkoreanischen Insel Jeju an – wahrscheinlich auch vom „Super Spreader“in Daegu. Seither geht die Angst um, dass das Virus sich auch in den Militärbaracken ausgebreitet haben könnte. (kret)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2020)