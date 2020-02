Im Supermarkt wird man oft getäuscht

Der Skandal um falsch deklarierte Eier ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Qualität von Lebensmitteln ist kaum durchschaubar.

Wien. Noch ist nicht klar, ob sich der Betrugsfall beim niederösterreichischen Eierverarbeiter Pro Ovo zum größten Lebensmittelskandal des Landes auswächst. Wie berichtet, ermitteln die Behörden gegen das Unternehmen, weil es angeblich Käfigeier fälschlicherweise als Freilandeier deklariert und weiterverkauft haben soll. In Medienberichten war außerdem die Rede von „ekelerregenden Zuständen“ in der Fabrik. Weder die Abnehmer, große Hotels und Industriebäcker noch die Endkonsumenten hatten eine Chance, den Betrug zu erkennen.

Damit ging es ihnen aber nicht so viel anders als einem durchschnittlichen Supermarktkunden, legte der Rechnungshof am Freitag nach. Er kritisiert, dass auch die Fülle an Qualitätssiegel die Kunden nicht vor Täuschung bewahren könnten. In Österreich gibt es mehr als 100 Qualitätssiegel auf heimischen Lebensmitteln, nur wenige sind gesetzlich geregelt. Dazu kommen über 100 „Genussregionen“ mit ebenfalls unterschiedlichen Kriterien und Qualitätsansprüchen.

Qualitätssiegel-Wildwuchs

Für Konsumenten sei „nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand“ nachvollziehbar, unter welchen Voraussetzungen die Qualitätszeichen im Lebensmittelsektor vergeben werden und wer sie überprüft, schreibt der Rechnungshof in seinem Bericht. Verbindliche Mindestanforderungen für privat initiierte Qualitätszeichen fehlen. Diese wären aber für eine amtliche Lebensmittelkontrolle wichtig. Es gebe auch keine Standards, wie Lebensmittelverpackungen in Hinsicht auf eine Irreführung der Konsumenten kontrolliert werden können.

Gesetzlich geregelt sind in Österreich nur das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel. Auf EU-Ebene sind es die Angaben „geschützte Ursprungsbezeichnung“, „geschützte geografische Angabe“, „garantiert traditionelle Spezialität“ sowie das EU-Biologo. An Qualitätssicherungsprogrammen teilnehmende landwirtschaftliche Betriebe und Erzeugergemeinschaften konnten Fördermittel beanspruchen. Von 2014 bis 2017 wurden dafür 42,24 Mio. Euro ausgezahlt.

Der Wildwuchs und die fehlenden Kriterien machten es schwer, Verbraucher vor Täuschung zu schützen, vermerkt der Rechnungshof. Das Sozialministerium koordinierte zwar die Kontrollen durch die Lebensmittelaufsicht, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sowie die Lebensmitteluntersuchungsanstalten. Aber „verbindliche Vorgaben betreffend Täuschung von Qualitätszeichen fehlten, ebenso wie Mindestanforderungen für privat initiierte Qualitätszeichen als Basis des Verbraucherschutzes und für die amtliche Lebensmittelkontrolle“. Das Landwirtschaftsministerium sollte rasch eine verbindliche Gesamtstrategie freigeben, an der sich dann sämtliche kulinarische Aktivitäten orientieren sollten, mahnt der Rechnungshof ein. (auer/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2020)