Nachrichten aus der stillen Millionenstadt

Emmanuel Geebelen ist der letzte Schweizer, der in Wuhan, dem Epizentrum der Corona-Epidemie, geblieben ist; die Ärztin Wai Jie behandelt in einer Notaufnahme am Virus erkrankte Patienten: Sie schildern ihre Eindrücke.

Peking. Seit in der Nacht auf Freitag ein zweiter Evakuierungsflug aus Wuhan abhob, ist Emmanuel Geebelen der letzte Schweizer in Wuhan. In der Elf-Millionen-Metropole lebt der 42-Jährige in einem 24-stöckigen Apartmentturm. Doch wenn er morgens das Fenster öffnet, schallen weder Autolärm noch Stimmengewirr in die Wohnung. Die einzigen Menschen, die der Genfer vereinzelt ausmachen kann, sind Reinigungskräfte in Ganzkörperschutzanzügen, die Desinfektionsmittel versprühen. „Man sieht derzeit China, wie man es noch nie gesehen hat“, sagt Geebelen am Telefon.