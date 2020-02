Die Kugel richtig rollen lassen

Fremdsprachenkenntnisse, ein exzellentes Gedächtnis und logisches Denken sind einige der Voraussetzungen, die Croupiers mitbringen sollten.

Spannung liegt in der Luft, Kugeln klackern, leises Gemurmel ist zu hören. Für Croupiers ist das Spiel mit dem Glück Alltag. Bis es so weit ist, müssen Interessierte aber eine längere Ausbildung durchlaufen. Neun Wochen dauert bei den Casinos Austria die kostenlose Ausbildung zum Junior-Croupier. „Diese betreuen nach Ablegen zweier Prüfungen in unseren Casinos die Spiele American Roulette und Black Jack und sind darüber hinaus bereichsübergreifend an der Kassa, der Rezeption und im Automatenbereich im Einsatz“, sagt Martina Landsmann von Casinos Austria.

Das Beherrschen von Fremdsprachen, sicheres, serviceorientiertes Auftreten und eine abgeschlossene Berufsausbildung sind die Voraussetzungen für den Weg an den Spieltisch. „Darüber hinaus müssen im Lauf der Ausbildung unter anderem ein exzellentes Gedächtnis und eine gute Fingerfertigkeit unter Beweis gestellt werden“, sagt Landsmann. Zusätzlich zu den Lerneinheiten am Spieltisch und dem Onlinelernmaterial zum Selbststudium, wie knifflige Rechenaufgaben, sind ausführliche Schulungen in Responsible Gaming, Informationssicherheit, Datenschutz und Geldwäschebekämpfung zu absolvieren.

Frauen erst seit 2006

Das Ausbildungsprogramm in seiner heutigen Form besteht seit dem Jahr 2013. Seither findet jährlich beziehungsweise je nach Bedarf ein Kurs statt. Immer wieder auch zeitgleich in mehreren Casinos. „Seit 2006 können am Croupierkurs auch Frauen teilnehmen“, berichtet Landsmann. Möglich gemacht hat das eine Änderung im Nachtarbeitsgesetz. „Davor waren Frauen hauptsächlich im administrativen Bereich tätig“, sagt Landsmann. Insgesamt seien mittlerweile im spieltechnischen Bereich 108 Frauen im Einsatz, unter anderem als Senior-Croupière, Saalchefin sowie als Poker-Managerin.

Aber nicht nur Neueinsteiger müssen bei den Casinos Austria die Ausbildung durchlaufen, sondern auch Bewerber, die zuvor in anderen Casinos tätig waren. Dafür steht den Absolventen die Tür ins Ausland offen: „Die Ausbildung erfüllt internationale Standards und berechtigt, auch in anderen Casinos im Ausland tätig zu sein“, sagt Landsmann. Etwaige abweichende spieltechnische Modalitäten könnten im Rahmen einer Kurzschulung erlernt werden.

Die Gründe, sich zu bewerben, sind unterschiedlich. „Ich studiere und wollte im Sommer als Croupier auf einem Schiff arbeiten. Das geht aber nur mit entsprechender Ausbildung. Daraufhin habe ich mich informiert, wie so eine Ausbildung in Österreich aussieht, und mich beworben“, sagt etwa Tobias Steiner, einer der Teilnehmer.

Teil eines Leitungsprogramms

Ein volles Jahr dauert die Ausbildung bei Novomatic, die allerdings auf angehende Casinomanager ausgelegt ist. „Dabei durchlaufen die künftigen Casinoleiter eine umfangreiche Ausbildung, in der ihnen sowohl die Produktion der Spielautomaten als auch die Abläufe in den Casinos und Spielstätten näher gebracht werden“, erklärt Denise Eisenberger, Head of Learning and Development bei Novomatic. Ein Bestandteil dieses Programms ist eine Ausbildung zum Croupier. Weiters runden vertiefende Schulungen in wirtschaftlichen und persönlichen Bereichen den Lehrgang ab. Diese umfassen Personalmanagement und Arbeitsrecht genauso wie operatives Controlling, Konfliktmanagement, Marketing, Soft-Skills-Trainings und Persönlichkeitsentwicklung.

Mindestalter und Erfahrung

Das Mindestalter für das International-Casino-Management-Programm von Novomatic liegt bei 21Jahren. Weitere Voraussetzungen sind mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie, Matura bzw. eine Berufsausbildung sowie sehr gute Englischkenntnisse und Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache. „Dialogfähigkeit, Belastbarkeit und Zeitmanagement und die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, sind ebenfalls erforderlich“, sagt Eisenberger.

Der Junior-Croupier ist auch bei den Casinos Austria nur der Beginn der Karriereleiter: „Mit den Jahren und dem nötigen Engagement besteht die Chance auf eine höhere Position im Spielsaal oder sogar einen Wechsel in die Managementebene, wie der Karriereweg der meisten Casinodirektoren beweist“, sagt Landsmann. Juniors dürfen nach etwa fünf Jahren die Prüfung zum Croupier ablegen und dann über die Stufe des Senior-Croupiers bis zum Equipchef aufsteigen, der nach dem Vier-Augen-Prinzip das Geschehen am Tisch beobachtet und die Letztverantwortung trägt.

AUF EINEN BLICK Die Ausbildung zum Croupier erfolgt bei den Casinobetreibern selbst. Bei Casinos Austria als eigener Kurs, bei Novomatic als Teil einer umfassenderen Ausbildung zum Casinoleiter. Auch der Croupierkurs der Casinos Austria kann ein Sprungbrett für höhere Positionen sein. Als Voraussetzungen gelten ein Mindestalter von 21 Jahren, eine abgeschlossene Ausbildung, Fremdsprachenkenntnisse und ein entsprechendes Auftreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2020)