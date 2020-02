Vor 50 Jahren: Wie die Ära Kreisky begann

Nach der Nationalratswahl 1970 verfügte keine Partei über eine absolute Mehrheit, rechnerisch schien es nur drei Regierungsvarianten zu geben: SPÖ-ÖVP, SPÖ-FPÖ oder ÖVP-FPÖ. Geworden ist es eine vierte. Chronologie eines Zeitzeugen.

Nicht jede Nationalratswahl der vergangenen 75 Jahre hatte so tief greifende und vor allem lang nachwirkende Veränderungen der innenpolitischen Landschaft zur Folge wie jene vom 1. März 1970. Die Ausgangslage war klar: Die ÖVP, seit 1966 mit absoluter Mehrheit in einer Alleinregierung unter Bundeskanzler Josef Klaus, wollte stärkste Partei bleiben; die SPÖ unter ihrem neuen Vorsitzenden, Bruno Kreisky, wollte Platz eins erreichen; und die FPÖ unter Obmann Friedrich Peter war mit der Festlegung „Kein roter Kanzler – keine schwarze Alleinregierung“ in den Wahlkampf gezogen.